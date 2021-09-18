Робота вчених Кентського університету вперше розкриває причинно-наслідковий зв'язок між способом життя і задоволеністю від нього. У дослідженні взяли участь більш ніж 14 тисяч людей.

Актуально Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією

Згідно з результатами, здорове харчування і рівень фізичної активності позначаються на відчутті щастя. І не дивно, оскільки вони впливають на безліч наших станів, зокрема на настрій, самооцінку та стан здоров'я.

Вчені помітили цікаву відмінність між чоловіками та жінками

Цікаво, що жінки й чоловіки досягають цих цілей по-своєму. Зокрема учасниці дослідження переважно споживали більше фруктів і овочів, а учасники – більше тренувалися.

Дослідники помітили, що на добробут учасників впливала не здатність людей потурати своїм бажанням, а навпаки – самоконтроль, який сильно впливав на рішення.

Якщо спосіб життя робить нас не тільки більш здоровими, але і більш щасливими, то це очевидна безпрограшна ситуація,

– зауважила співавторка дослідження Аделіна Гшвандтнер.

Вчені вважають, що отримані результати можуть мати важливі наслідки для суспільства і системи охорони здоров'я.

Факт: згідно з рекомендаціями ВООЗ, 150 – 300 годин фізичної активності помірної інтенсивності на тиждень або удвічі менше інтенсивних навантажень за такий самий період знижують ризики виникнення онкологічних захворювань.