Центральну роль в цьому механізмі грає вісь гіпоталамус-гіпофіз-надниркові залози. Дисбаланс цієї вісі останнім часом все частіше визначають, як чинник ризику нейродегенерації.

До теми Нова терапія знижує симптоми хвороби Альцгеймера на 60%

Вісь гіпоталамус-гіпофіз-надниркові залози (HPA) регулює вироблення кортизолу і є основним шляхом реакції організму на стрес. У пацієнтів з хворобою Альцгеймера часто зустрічаються порушення регуляції HPA і підвищений рівень кортизолу. Але основні механізми причин цих порушень поки що недостатньо вивчили.

Ми знаємо, що хронічний стрес дійсно впливає на багато біологічних шляхів в нашому організмі й що існує тісний взаємозв'язок між стресовим впливом і шляхами, які впливають на реакцію організму,

– розповів співавтор роботи Девід Грот.

Що з'ясували науковці

Вчені визначили, що генетичні варіації в цих шляхах можуть впливати на імунну систему, що згодом призводить до дисфункціональної реакції.

У підсумку це призводить до хронічного порушення в роботі мозку і підвищує ризик нейродегенерації.

А це, своєю чергою, сприяє розвитку деменції.

Ці висновки є важливими для розробки програм, націлених на зниження рівня стресу в людей з підвищеної групи ризику деменції й хвороби Альцгеймера. Окрім цього, результати дослідження вказують на потенційні ризики розвитку нейродегенерації на тлі приймання глюкокортикостероїдів