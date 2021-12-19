Як стрес впливає на травлення: наслідки, які можуть значно погіршити здоров'я

Стрес, тривожність, гіперзайнятість і навантаження, зокрема, надмірна фізична активність однозначно негативно впливають на травлення.

Яким чином стрес впливає на процеси травлення

Консультантка із харчування Анастасія Голобородбко пояснила, що у відповідь на стрес активуються симпатична нервова система та гормони головного мозку.

До теми Чим тривога відрізняється від стресу і як її побороти

По-перше, надниркові залози викидають у кров адреналін і кортизол, а гормони впливають на стан мікрофлори.

Однак для здоров'я кишківника важливий не один пробіотик, а саме різноманітність мікрофлори. Тому важливо нормалізувати харчування загалом.

Анастасія Голобородько – нутриціологиня “У здорових людей бактеріологічна різноманітність істотно більша, під час стресу буде змінюватися. Цікаво, що кишківник продовжує функціонувати, навіть коли відсутній зв’язок із головним і спинним мозком. Кишківник сам регулює відповідь на протязі всього ШКТ – від стравоходу і до прямої кишки”.

По-друге, порушується робота травного тракту.

Травлення – складний процес, для його регуляції існує окрема нейронна мережу. Анастасія Голобородько зауважила, що травна нервова система відповідає:

за механічне перемішування їжі,

координує скорочення кругової мускулатури та всіх сфінктерів у кишківнику для того, щоб забезпечувати поступальне просування їжі.

підтримує різне біохімічне середовище та рівень кислотності всередині кожної окремої секції травного тракту, забезпечуючи ферментам необхідні умови для їхньої роботи.

Анастасія Голобородько – нутриціологиня “Простіше кажучи, трубка від ротової порожнини до заднього проходу – це травний тракт. Усередині є сфінктери, кільця, клапани, що пропускають харчову грудку і коректують роботу органів. Стрес впливає на перистальтику та роботу, а отже, немає коректної роботи, засвоєння”.

Як наслідок, рух стінок кишківника порушується, їжа надовго затримується, недостатньо розщеплюється, скорочується секреція травних ферментів. Отримуємо мальнутрицію від незасвоєння.

Мальнутриція – що це? Мальнутриція – ​це стан, який є наслідком порушення надходження або засвоєння харчових речовин, що призводить до зменшення частки безжирової тканини та клітин, порушення фізичних та когнітивних функцій, а також погіршення перебігу захворювання

Що відбувається з організмом

Проникність слизової оболонки підвищується, і вона пропускає елементи, які в нормі не повинні потрапляти в кровотік.

Часто знижується рівень IgA = організм схильний до впливу вірусів і бактерій = слизові оболонки ШКТ пошкоджуються = розвивається запалення.

Порушується обмін речовин.

Езофагіт, печія, гастрит, коліт, синдром подразненого кишківника, застій жовчі, здуття.

Тонкий кишківник починає посилено поглинати воду та електроліти, особливо натрій. Часто отримуємо збільшення грибів, які є у всіх, але в цьому разі мікрофлора пригнічується.

Що робити, щоб зменшити вплив стресу на процеси травлення