Як стрес впливає на травлення: наслідки, які можуть значно погіршити здоров'я
Джерело:Anywell
Стрес, тривожність, гіперзайнятість і навантаження, зокрема, надмірна фізична активність однозначно негативно впливають на травлення.
Яким чином стрес впливає на процеси травлення
Консультантка із харчування Анастасія Голобородбко пояснила, що у відповідь на стрес активуються симпатична нервова система та гормони головного мозку.
До теми Чим тривога відрізняється від стресу і як її побороти
- По-перше, надниркові залози викидають у кров адреналін і кортизол, а гормони впливають на стан мікрофлори.
Однак для здоров'я кишківника важливий не один пробіотик, а саме різноманітність мікрофлори. Тому важливо нормалізувати харчування загалом.
Анастасія Голобородько – нутриціологиня
“У здорових людей бактеріологічна різноманітність істотно більша, під час стресу буде змінюватися. Цікаво, що кишківник продовжує функціонувати, навіть коли відсутній зв’язок із головним і спинним мозком. Кишківник сам регулює відповідь на протязі всього ШКТ – від стравоходу і до прямої кишки”.
- По-друге, порушується робота травного тракту.
Травлення – складний процес, для його регуляції існує окрема нейронна мережу. Анастасія Голобородько зауважила, що травна нервова система відповідає:
- за механічне перемішування їжі,
- координує скорочення кругової мускулатури та всіх сфінктерів у кишківнику для того, щоб забезпечувати поступальне просування їжі.
- підтримує різне біохімічне середовище та рівень кислотності всередині кожної окремої секції травного тракту, забезпечуючи ферментам необхідні умови для їхньої роботи.
Анастасія Голобородько – нутриціологиня
“Простіше кажучи, трубка від ротової порожнини до заднього проходу – це травний тракт. Усередині є сфінктери, кільця, клапани, що пропускають харчову грудку і коректують роботу органів. Стрес впливає на перистальтику та роботу, а отже, немає коректної роботи, засвоєння”.
Як наслідок, рух стінок кишківника порушується, їжа надовго затримується, недостатньо розщеплюється, скорочується секреція травних ферментів. Отримуємо мальнутрицію від незасвоєння.
Що відбувається з організмом
Проникність слизової оболонки підвищується, і вона пропускає елементи, які в нормі не повинні потрапляти в кровотік.
Часто знижується рівень IgA = організм схильний до впливу вірусів і бактерій = слизові оболонки ШКТ пошкоджуються = розвивається запалення.
Порушується обмін речовин.
Езофагіт, печія, гастрит, коліт, синдром подразненого кишківника, застій жовчі, здуття.
Тонкий кишківник починає посилено поглинати воду та електроліти, особливо натрій. Часто отримуємо збільшення грибів, які є у всіх, але в цьому разі мікрофлора пригнічується.
Що робити, щоб зменшити вплив стресу на процеси травлення
- Їсти без гаджетів.
- Виділити 20 спокійних хвилин на сніданок, обід та вечерю.
- Подумати заздалегідь про наповнення вашої тарілки (їжа має бути поживною, різноманітною).
- Спробуйте медитувати та виконувати дихальні практики.
- Йога та інші немедикаментозні техніки роботи зі стресом, що передбачають рухливість.