Ефекти різних видів психосоціального стресу можуть підсилювати один одного і збільшувати ризик ішемічної хвороби серця у жінок. Це показало нове дослідження науковців з США.

Як відбувалося дослідження

Для нової наукової роботи автори скористалися даними про 80 ​​тисяч жінок в періоді постменопаузи, які брали участь у великому дослідженні жіночого здоров'я з 1991 по 2015 рік. Вчені оцінили ефекти стресу, пов'язаного з роботою, соціальним тиском і стресовими подіями. Вони зіставили цю інформацію з тим, як часто в учасниць дослідження розвивалася ішемічна хвороба серця (ІХС).

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Стрес впливає на здоров'я серця

За час дослідження ІХС розвинулася у 5% жінок.

Результати показали, що комбінований вплив високого рівня робочого і соціального стресу пов'язаний зі збільшенням ризику ІХС на 21% в порівнянні з показниками жінок, які повідомляли про низький рівень стресу.

Окремо частий стрес від важких життєвих подій був пов'язаний зі збільшенням ризику ІХС на 12%.

А соціальний стрес – на 9%.

Пандемія COVID-19 посилила стрес, з яким стикаються жінки, балансуючи між роботою і соціальними стресовими факторами. З інших досліджень ми знаємо, що робочий стрес може грати роль в розвитку ІХС, але в цей раз ми не змогли побачити цей ризик окремо. Однак ми виявили комбінований вплив робочого і домашнього стресу,

– зазначили науковці.

Вони наголосили, що нові дані мають стати нагадуванням для жінок і тих, хто про них піклується, що вплив стресу на здоров'я не можна ігнорувати.