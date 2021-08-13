Як тільки діти підуть в школу, – імунолог спрогнозував спалах COVID-19

Якщо не вакцинувати достатню кількість укранців, найімовірніше, у вересні зафіксують спалах COVID-19. Зокрема, його може спровокувати шкільний період, адже діти тісно контактують у навчальних закладах.

Таке припущення в ефірі 24 каналу висловив лікар-імунолог, кандидат медичних наук Борис Донськой. Він вважає, що осінній спалах точно буде.

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"Якщо ви не хворіли і не вакциновані – раціонально все ж щепитися, адже з великою ймовірністю це врятує вам життя", – запевнив лікар.

Донськой: Будуть переповнені реанімації

Лікар-імунолог заявив, що весь сценарій COVID-19 – у руках українців. "Якщо ми і надалі так неквапливо будемо щепитися і не захищатимемо групи ризику – через 2 – 3 тижні після 1 вересня, коли діти підуть у школу, буде стрімке зростання захворюваності", – сказав Донськой.

У школярів є бабусі та дідусі. Люди з захворюванням на діабет почнуть потрапляти в реанімації і помирати,

– зауважив лікар.

Донськой додав, що попри смертельні випадки буде й проблема з лікарняними ліжками. "Знову будуть переповнені реанімації, працюючі крематорії і локдаун, оголошений з запізненням, коли він вже нічого не вирішує", – підсумував лікар.

Упродовж 12 серпня в Україні вакцинувалося проти COVID-19 163 310 осіб.

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