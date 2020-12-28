У більшості країн Європейського союзу почалася масова програма вакцинації від COVID-19 для найбільш вразливих груп. Втім, широкодоступною в європейських країнах вакцина стане лише через кілька місяців, прогнозують експерти.

Україна, на жаль, не в списку перших. Про це в ефірі 24 каналу розповів президент Українського медичного клубу Іван Сорока.

Важливо Скільки українців потрібно вакцинувати, щоб подолати епідемію коронавірусу

За найоптимістичнішим прогнозом різних експертів, у нас вакцина з'явиться у січні – лютому 2021 року. Попри це, точно назвати дату неможливо. За словами президента Українського медклубу, вакцинація допоможе призупинити розвиток коронавірусної хвороби в Україні та світі.

Як тільки вакцина буде в Україні – ситуація значно покращиться. Прикро лише те, що наша країна стоїть не першою в черзі на вакцину,

– зазначив фахівець.

Як він наголосив, що цифри захворювань, які ми зараз бачимо, не дадуть можливості отримати колективний імунітет. Захищатимуть лише ті групи населення, які буду вакциновані.

Прогнози на 2021

Якщо говорити про прогнози на наступний рік, то вони не є критичними, за словами експерта. Але епідемія триватиме доти, поки не вакцинують все населення України. Він також наголосив, що після свят кількість хворих збільшиться.

"Також ми розуміємо, що система охорони здоров'я потребує реанімації. Люди мають бути свідомими, що в разі критичного розвитку подій, не всі зможуть отримати якісну медичну допомогу", – наголосив Сорока.

І підсумував, що вірус циркулюватиме, але він буде підконтрольним. Втім, ризики втрати частини населення існують.

Дивіться відео: експерт про вакцинацію в Україні