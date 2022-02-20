Як точно визначити ризики діабету: результати 16-річних досліджень

Основними чинниками ризику цукрового діабету другого типу вважають малорухливий спосіб життя та незбалансоване харчування.

Враховуючи, що захворюваність на діабет безперервно зростає, вчені прагнули знайти найбільш ранні біомаркери, що вказують на потенційні ризики хвороби.

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Тож вони виявили, що склад мікробіоти кишківника може бути біомаркером цукрового діабету другого типу.

Багаторічне спостереження за здоровими людьми визначило конкретні типи бактерій, пов'язаних із підвищеними ризиками хвороби. Масштабну роботу провела міжнародна група дослідників.

Дослідження тривало 16 років

Команда спостерігала більш ніж за 5 тисячами здорових добровольців протягом майже 16 років.

За цей час зареєстрували 432 випадки цукрового діабету другого типу.

За складом мікробіоти кишківника вченим вдалося визначити конкретні типи бактерій, асоційованих із ризиками. До них належали Clostridium citroniae, C. Bolteae, Tyzzerella nexilis та Ruminococcus gnavus.

Важливість роботи

Оцінку мікробіоти кишківника можна використовувати для прогнозування ризиків метаболічних захворювань (низку біомаркерів також раніше асоційовували з жировою хворобою печінки) та цукрового діабету.

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Також і для виявлення нових терапевтичних мішеней. Крім того, результати підтверджують зв'язок харчування та діабету, який модулюється, ймовірно, бактеріями кишківника.

Сьогодні на цукровий діабет другого типу хворіють понад 400 мільйонів дорослих і дітей, тому рання діагностика, що дозволяє уповільнити прогресування хвороби, особливо необхідна.