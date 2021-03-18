Як цукор впливає на здоров'я печінки

Нове дослідження показало, що цукор в кількості, яка міститься в 0,8 літра солодкого напою, стимулює вироблення жиру в печінці. А він негативно впливає на роботу органу.

Дослідження цукрів

Відомо, що цукри дуже калорійні. Надмірне вживання може сприяти розвитку ожиріння, цукрового діабету, метаболічного синдрому, неалкогольної жирової хвороби печінки. Раніше дослідження фокусувалися на наслідки вживання дуже великої кількості цукрів. У новому дослідженні швейцарські вчені перевірили, як впливає на стан печінки помірне вживання різних доданих цукрів.

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У дослідженні взяли участь 94 молодих людей. Їх розділили на кілька груп. Протягом семи тижнів вони вживали напої, які містять 80 грамів різних цукрів – глюкози, фруктози або сахарози. Учасники з контрольної групи не пили солодких напоїв.

Негативний вплив цукру на печінку

Під час експерименту учасники дослідження не отримували більшу кількість калорій, ніж раніше. Солодкі напої сприяли почуттю ситості. Проте, навіть в такій, порівняно невеликий, дозі вони мали негативний вплив.

У людей, які отримували напої з фруктозою, синтез жиру в печінці був у два рази інтенсивнішим, ніж в групі глюкози. Цей ефект зберігався протягом 12 годин після вживання напою. Сахароза – найбільш поширений вид цукру – посилювала відкладення жиру в печінці трохи сильніше, ніж фруктоза.

Скільки цукру можна їсти

Інформація: ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я радить вживати не більше 50 грамів доданих цукрів в день, краще – до 25 грамів. Американська кардіологічна асоціація рекомендує з'їдати не більше 25 грамів цих речовин жінкам і 37 грамів – чоловікам