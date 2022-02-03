Як уберегти сім'ю, якщо захворіли на коронавірус: поради МОЗ
Джерело:МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я опублікували поради, які допоможуть захистити рідних у випадку, якщо захворіли на коронавірус.
Якщо ви отримали позитивний тест, а ізолюватись від сім'ї можливості немає, потрібно максимально обмежити контакт з рідними та дотримуватись правил гігієни.
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Як захистити рідних від інфікування:
- Залишайтесь в окремій кімнаті. За можливості, користуйтесь окремою ванною кімнатою.
- Тримайтесь на дистанції, особливо від тих, хто має ризик тяжкого перебігу COVID-19.
- Під час чхання та кашлю використовуйте серветку або прикривайтесь ліктем.
- Коли поруч інші люди, носіть маску та попросіть їх робити те саме.
- Регулярно мийте руки з милом або ж використовуйте антисептик.
- Дезінфікуйте поверхні, до яких торкаєтесь.
- Регулярно відкривайте вікна та двері, за можливості, користуйтесь очищувачем повітря.
Як не заразити коронавірусом рідних / Інфографіка МОЗ
У МОЗ вкотре закликали українців вакцинуватись! Адже це доступний та ефективний спосіб захисту проти COVID-19.
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До слова, наразі в Україні все частіше фіксують інфікування штамом Омікрон, а він, як відомо, вражає не лише дорослих. За даними МОЗ, в Україні від початку року кількість госпіталізованих через коронавірус дітей зросла в 3 рази.
Впродовж минулої доби в Україні виявили рекордні 39 620 нових випадків зараження коронавірусом.
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