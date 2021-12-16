Як Україна виявлятиме новий штам Омікрон: чітке пояснення МОЗ

Наразі в Україні не виявили жодного випадку інфікування новим штамом коронавірусу Омікрон. Втім, деякі фахівці припускають, що він може скоро з'явитися, або й вже перебуває на наших теренах.

Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я вже розробили план виявлення недуги, а також розповіли, як запобігти інфікуванню.

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У відомстві наголосили, що продовжують стежити за епідемічною ситуацією. Щоб виявити штам коронавірусу в Україні лабораторії працюють на ПЛР тест-системах, які використовують щонайменше дві мішені під час виявлення вірусу.

Тест-системи орієнтуються на найбільш стабільні ділянки гену, а тому їхня чутливість до штаму Омікрон не має бути знижена,

– зазначили в МОЗ.

Крім цього, нині в Україні діє система моніторингу поширення різних штамів коронавірусу. Зокрема, на обласному рівні є резерв ПЛР тест-систем для визначення штаму Дельта.

Якщо ж перебіг захворювання буде нетиповий, а також ці системи не виявлять Дельту, то відібрані зразки відправлятимуть на повногеномне секвенування до лабораторії Центру громадського здоров'я.

Також на дослідження відправлятимуть зразки із так званих "кластерів", тобто тих районів, де фіксуються значні спалахи захворюваності.

Як вберегтися

Як із раніше відомими мутаціями, ефективними профілактичними заходами проти Омікрону залишаються:

використання захисних масок;

відстеження контактів;

дотримання дистанції.