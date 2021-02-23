Як Україна "зустрічала" вакцину: у МОЗ показали відео

В Україну 23 лютого прибула перша партія вакцини від AstraZeneca. У Міністерстві охорони здоров'я показали відео прибуття.

Літак привіз до України перші пів мільйона доз вакцини індійського виробництва.

Важливо В Україну прибула перша партія вакцин проти COVID-19 від AstraZeneca: фото

Вакцина прибула у спеціальних контейнерах. Згодом її розвантажили та повезли з аеропорту у супроводі поліції.

Що відомо про вакцину

Вакцина AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа. До слова, остання має потужності для виробництва в Індії.

Вакцина проти COVID-19 перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання.

Serum Institute постачає препарати в 140 країн світу.

Коли почнеться вакцинація

Процес вакцинації почнеться вже 24 лютого. Людей щеплюватимуть саме AstraZeneca.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що препарати 24 лютого відправлять до 11 областей, однак частина регіонів отримає вакцину 25 лютого.