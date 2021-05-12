Максим Степанов під час відвідування Інституту педіатрії, акушерства та гінекології сказав, що механізми боротьби з індійським штамом, як з будь-яким іншим штамом коронавірусної хвороби, всі однакові.

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Так, змінюється інколи клінічна картина, особливо при індійському штамі, там є і ураження кишково-шлункового тракту, нирок, і інтоксикація, але це те, що стосується лікувального процесу. Головне, щоб не було його дуже сильного розповсюдження,

– сказав очільник МОЗ.

Він заявив, що єдиним механізмом боротьби щодо розповсюдження є саме дотримання всіх карантинних обмежень, поки не провакциновано щонайменше 60-70% громадян. За словами Максима Степанова, Україна технічно готова до збільшення кількості проведення щеплень за добу.

"Але для того, що це відбувалося, ми повинні мати в достатній кількості вакцину. Зараз вже компанії, які нам заборгували дози вакцин, з якими у нас укладені контракти, проплачені кошти, почали відвантажувати нам вакцини... Кількість людей, яким ми можемо робити щеплення на місяць, це 5-6 мільйонів, це в спокійному режимі. Головне, щоб були вакцини і бажаючі", – наголосив глава МОЗ.

Степанов.наголосив, що вже з 17 травня очікується поставка вацини Pfizer, як за ініціативою COVAX, так і за контрактом, який уклала Україна. Також очікуються поставки вакцини компаній Sinovac, AstraZeneca.

Чи зафіксували в Україні індійський штам коронавірусу

Станом на 12 травня в Україні офіційно не повідомили про випадок інфікування індійським штамом коронавірусу. Однак раніше Максим Степанов допустив, що в нашій країні таки можуть зафіксувати небезпечний штам.

3 травня індійський штам коронавірусу зафіксували у сусідній Польщі. Інфікованого дипломата разом з його сім'єю евакуювали з Індії.

Про небезпеку нового штаму також попереджав ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта. За його словами, якщо в Україні спалах штаму зафіксують уже в червні 2021 року, то все літо держава потерпатиме від захворюваності, якої не було із початку пандемії.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу