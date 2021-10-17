Як в Україні обирають донора серця для пересадки

Журналісти 24 каналу поспілкувались з кардіохірургом у Львівської обласної клінічної лікарні Дмитром Бешлеєм. За сумісництвом він працює викладачем у Львівському національному університеті імені Данила Галицького.

Він розповів, за яких умов людина може стати потенційним донором серця. Виявляється, не все так просто, як може здаватися зі сторони.

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Як в Україні шукають донора серця:

Донором може стати лише людина з відповідним здоровим серцем, з ураженням головного мозку.

Після отримання наказу про смерть головного мозку капелан та трансплант-координатор розмовляють з батьками пацієнта, аби отримати дозвіл на трансплантацію.

Трансплант-координатор вносить інформацію про донора до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин лише тоді, коли отримав згоду від родичів.

Якщо реципієнт сумісний з донором, то розпочинається підготовка до вилучення органів і подальшої трансплантації.

Якщо ж реципієнт після операції помирає, то зазвичай робиться розтин пересадженого органу та гістологічне дослідження,

– розповів Дмитро Бешлей.

Згоду на посмертне донорство можна дати за життя

Нагадаємо, що від 2019 року кожен повнолітній українець може письмово затвердити своє бажання чи небажання стати донором. Також можна призначити відповідальну людину, яка прийматиме рішення безпосередньо після смерті пацієнта.

Окрім цього, невдовзі в "Дія" при генерації водійських прав з'явиться примітка "Чи бажаєте ви бути донором?". Вона вже доступна в бета-версії додатку.