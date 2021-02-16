Як в Україні рахують хворих і тих, хто одужав від коронавірусу: пояснення МОЗ

У Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони розповіли, як в Україні рахують хворих і тих, що одужав від коронавірусної інфекції.

Так, лабораторні центри МОЗ та ЦГЗ отримують дані про випадки інфікування COVID-19 від медиків і лабораторій, які проводять тестування. Облік випадків коронавірусу здійснюється відповідно до указу МОЗ України (від 28.03.2020 №722).

Читайте також 300 тисяч доз на тиждень: чи готова Україна до роботи з COVID-вакцинами

"Згідно з цим документом, медичний працівник, який виявив особу, що відповідає визначенню випадку COVID-19, реєструє випадок і в строк до 12 годин інформує лабораторний центр МОЗ України за адміністративно-територіальною належністю. Лабораторні центри МОЗ є в кожному регіоні, це державні установи", – пояснили у ЦГЗ.

Також лікар повинен інформувати лабораторний центр МОЗ про результат лікування (одужання або летальний випадок) та/або припинення самоізоляції пацієнта не пізніше ніж через три дні з дня, коли у нього буде ця інформація.

Як рахується, якщо людина самостійно звернулася у лабораторію

Якщо особа самостійно звернулась до якоїсь з лабораторій, яка здійснює тестування, здала ПЛР-тест і отримала позитивний результат – ці дані передаються в лабораторний центр МОЗ.

Згодом, чи одужав пацієнт, буде з'ясовувати лікар-епідеміолог з лабораторного центру МОЗ. Це у тому випадку, якщо людина сама не звернеться до сімейного лікар.

"Якщо в лабораторному центрі за результатами цього розслідування встановили, що людина одужала, її виключають зі статистики активних хворих і вносять до числа тих, хто одужав. Так визначається настання одужання, якщо людина не звертається до лікаря, а вирішила перехворіти сама вдома", – додали у пресслужбі.

Результати експрес-тестів без повідомлення сімейного лікаря не фіксуються у статистиці

Якщо людина самостійно здала швидкий тест і про неї не було надіслано термінового повідомлення сімейним лікарем, то такий хворих і результат її тесту не фіксується в офіційній статистиці щодо зараження коронавірусом.



Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу