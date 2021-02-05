Одна з вакцин проти коронавірусу, яка зараз зареєстрована у світі, повинна зберігатися при температурі до -80°C. Ляшко запевнив, що Україна має умови для її зберігання.

Джерело: фейсбук МОЗ

Під час брифінгу 5 лютого головний санлікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів, які потужності має Україні для зберігання COVID-вакцин.

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Вакцина від Pfizer – це мРНК вакцина, яка на національних складах повинна зберігатися при температурі до -80°C. Інші вакцини, зареєстровані зараз у світі, потребують від +2 до +8°C.

Ляшко запевнив, що Україна має потужності для зберігання як і першої, так і другої вакцини.

Які Україна має потужності для зберігання COVID-вакцин

Якщо говорити про вакцини з температурою зберігання +2 – +8°C, то держпідприємство "Укрвакцина" Міністерства охорони здоров'я має потужності для зберігання близько 30 мільйонів доз.

Ще на регіональному рівні є 25 складів, які можуть зберігати тримісячну потребу для вакцинації.

Також є 490 районних пунктів складування.

Окрім цього, є й холодильне обладнання в пунктах щеплення.

Віктор Ляшко “Ми будемо чітко слідкувати за тим, щоб холодовий ланцюг під час під час проведення кампанії імунопрофілактики проти COVID-19 був дотриманий".

Ляшко додав, що МОЗ подало заявку до Європейського інвестиційного банку для оновлення холодильного обладнання, яке розміщене в кабінетах щеплень, зокрема й для і для родинної профілактики.