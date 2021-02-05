Як в Україні зберігатимуть вакцини проти коронавірусу: відповідь Ляшка

Одна з вакцин проти коронавірусу, яка зараз зареєстрована у світі, повинна зберігатися при температурі до -80°C. Ляшко запевнив, що Україна має умови для її зберігання.
Джерело: фейсбук МОЗ
Під час брифінгу 5 лютого головний санлікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів, які потужності має Україні для зберігання COVID-вакцин.
До теми COVID-вакцина від Pfizer-BioNTech приїде в Україну в термобоксах: стали відомі деталі доставки
Вакцина від Pfizer – це мРНК вакцина, яка на національних складах повинна зберігатися при температурі до -80°C. Інші вакцини, зареєстровані зараз у світі, потребують від +2 до +8°C.
Ляшко запевнив, що Україна має потужності для зберігання як і першої, так і другої вакцини.
Ляшко додав, що МОЗ подало заявку до Європейського інвестиційного банку для оновлення холодильного обладнання, яке розміщене в кабінетах щеплень, зокрема й для і для родинної профілактики.