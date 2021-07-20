Такі результати соціологічного дослідження "Всеукраїнський омнібус", який проводила дослідницька компанія Active Group у червні 2021 року.

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За період від початку карантинних заходів через пандемію, медичну систему оцінили так:

27,8% опитаних сказали, що покращення відбулось;

опитаних сказали, що 7,4% сказали про те, що система істотно покращилась;

істотно покращилась; 20,4% – про те, що трохи покращилась.

Водночас про погіршення у медичній системі заявили 35% респондентів, зокрема 9,1% вважають зміни істотними, 25,9% – сказали, що система трохи погіршилась.

Українці позитивно оцінили зміни в медичній системі / Інфографіка Active Group

Втім, більшість – 37,2% опитаних не визначились із оцінкою.

Попри те, що негативні оцінки медичної системи все ще переважають над позитивними, якщо порівнювати результати з тогорічними, то українці таки покращили свою думку про медичну систему.

Як оцінили українці медичну реформу

Перший етап медичної реформи, тобто ланку сімейних лікарів позитивну оцінили 37,4% опитаних українців: 12,8% обрали відповідь "позитивно", 24,6% – "швидше позитивно".

Водночас негативно оцінюють реформу 18%. Не визначились із відповіддю 44,6% респондентів.

Першим етапом медреформи задоволені більшість українців / Інфографіка Active Group