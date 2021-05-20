Чому люди відмовляються від вакцинації
Противники вакцинації, в першу чергу, зазначили, що не бажають вакцинуватися через страх ймовірних побічних ефектів. Разом з цим, коментуючи чинники, які мають вирішальне значення для вакцинації, стали наявність якісної вакцини (44,3%) та усвідомлення загрози хвороби (32,4%).
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Скільки українців готові вакцинуватися
- 30% українців позитивно ставляться до вакцинації;
- Лише 35% опитаних ревакцинуються від дифтерії та правця кожні 10 років;
- Майже 49% вважають, що до офіційного національного календаря щеплень потрібно додати вакцини від гепатиту A;
- 35,2% висловлюються за необхідність державної вакцинації від менінгококової інфекції та майже 35% – від грипу
Вплив пандемії на вакцинацію
Пандемія COVID-19 спонукала 21,7% респондентів більш ретельно вивчати питання вакцинації від небезпечних інфекційних захворювань, та вплинула на 16,5% опитаних – у них ставлення до вакцинації погіршилося.
Яким вакцинам довіряють українці
- 60% українців довіряють вакцинам європейських виробників, а також вакцинам, що рекомендовані міжнародними організаціями охорони здоров'я (ВООЗ, ЮНІСЕФ).
- Водночас за власні кошти готові вакцинуватись здебільшого молоді люди у віці від 18 до 24 років (53,7%) та мешканці столиці (58,1%).
- Жителі центральних та південних областей надають перевагу вакцинації за державний кошт (65,9% та 69,3% відповідно).