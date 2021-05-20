Як українці ставляться до вакцинації: нове опитування

За даними опитування, що проводилося компанією з соціологічних досліджень Gradus у партнерстві з фармацевтичною компанією Санофі в Україні напередодні Всесвітнього тижня імунізації, лише третина українців позитивно ставляться до вакцинації. Серед них – найбільше киян та мешканців західних областей.

Чому люди відмовляються від вакцинації

Противники вакцинації, в першу чергу, зазначили, що не бажають вакцинуватися через страх ймовірних побічних ефектів. Разом з цим, коментуючи чинники, які мають вирішальне значення для вакцинації, стали наявність якісної вакцини (44,3%) та усвідомлення загрози хвороби (32,4%).

Також на тему: Рада ЄС офіційно дозволила в'їзд до Євросоюзу вакцинованим туристам: умови

Скільки українців готові вакцинуватися

30% українців позитивно ставляться до вакцинації;

Лише 35% опитаних ревакцинуються від дифтерії та правця кожні 10 років;

Майже 49% вважають, що до офіційного національного календаря щеплень потрібно додати вакцини від гепатиту A;

35,2% висловлюються за необхідність державної вакцинації від менінгококової інфекції та майже 35% – від грипу

Вплив пандемії на вакцинацію

Пандемія COVID-19 спонукала 21,7% респондентів більш ретельно вивчати питання вакцинації від небезпечних інфекційних захворювань, та вплинула на 16,5% опитаних – у них ставлення до вакцинації погіршилося.

Яким вакцинам довіряють українці