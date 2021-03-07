Як українці зможуть отримати електронне підтвердження вакцинації проти COVID-19

Наразі всі охочі українці можуть безкоштовно записатися на вакцинацію проти коронавірусної інфекції. Згодом ця електронна система допоможе отримати підтвердження про це, або, так званий, "паспорт вакцинації".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що з 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію від COVID-19.

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За перші 5 днів нею скористалися понад 155 тисяч громадян. Відтак кожен охочий вакцинуватися проти коронавірусної інфекції менш ніж за 5 хвилин може заповнити заявку через застосунок та вебпортал Дія або за допомогою національного контакт-центру МОЗ (0 800 60 20 19).

Ці дані будуть внесені до електронного списку очікування, що дасть змогу організувати максимально швидкий і безпечний процес вакцинування.

Після заповнення заявки українці отримають запрошення до пунктів щеплення відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров’я плану вакцинації.

Денис Шмигаль додав, що ця цифрова система згодом допоможе отримати електронне підтвердження вакцинації проти COVID-19.

Більше того, цифрова система, розроблена Мінцифрою та МОЗ, допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження щеплення проти COVID-19 у разі, якщо у світі будуть запроваджені так звані "паспорти вакцинації",

– написав прем'єр-міністр України.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу