Також, противники щеплень наголошують, що у пункті щеплень та центрах вакцинації від коронавірусу замість вакцини пацієнтам нібито можуть вколоти інший препарат, який, на їхню думку, погіршує стан людини чи призводить до смерті.

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У коментарі сайту 24 каналу Олександр Заіка, керівник відділу імунізації Центру громадського здоров’я, розвіює цей медичний міф. Він також пояснює, як українцям у пункті щеплень перевірити, чи придатна вакцина від коронавірусу для застосування.



У пункті щеплень та центрах вакцинації українці можуть запросити та ознайомитись з документами на вакцину / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

За словами Заіки, кожен з відвідувачів, хто прийшов в пункт щеплення вакцинуватися проти коронавірусу, має право запросити та ознайомитись з такими документами на вакцину:

сертифікати на вакцину проти COVID-19;

документ про державну реєстрацію лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) під зобов'язання для екстреного медичного застосування;

інструкцію до застосування.

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Також (пацієнти можуть – 24 канал) перевірити, чи дотримано умов холодового ланцюга (наявність холодильника, термоіндикатора тощо). Термін придатності вакцини вказано на кожному флаконі, – додає керівник відділу імунізації Центру громадського здоров’я.

Він наголошує, що у кожному пункті щеплень мають бути:

інструкції із застосування всіх медичних імунобіологічних препаратів, що використовуються для проведення щеплень, зокрема тих, які не входять до переліку обов’язкових;

протоколи надання медичної допомоги при невідкладних станах відповідно до чинних нормативів;

підготовлені набори лікарських засобів та вироби медичного призначення для надання медичної допомоги при невідкладних станах;

аптечки для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам та технічному персоналу.

Темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної компанії загалом провели 29 023 090 щеплень проти COVID-19 / Фото – 24 канал

Станом на 12 січня 2022 року від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них:

отримали першу дозу – 14 875 714 людей;

отримали дві дози – 14 098 896 людей;

отримали додаткову дозу – 7 339 людей;

бустерну дозу – 41 141 людина.

Загалом провели 29 023 090 щеплень від коронавірусу.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 716 988 осіб;

одужало – 3 530 624 особи;

летальних випадків – 97 737;

проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.

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