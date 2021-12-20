Як українцям захиститись від штаму Омікрон: Ляшко дав 5 рекомендацій

В Україні вже зафіксували новий штам коронавірусу Омікрон. На тлі цього у МОЗ розповіли, що допоможе українцям вберегтися від недуги.

Рекомендації щодо Омікрону від МОЗ

Про це голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу 20 грудня. За його словами, зведення до мінімуму поширення коронавірусу – це питання свідомого вибору громадян.

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Виконуючи наступні 5 рекомендацій, ми зможемо зробити новорічні свята більш безпечними та радісними,

– заявив він.

1. Вакцинуватись

За словами глави МОЗ, потрібно якомога швидше пройти курс вакцинації. Це найважливіше, що може зробити кожна людина. Оскільки щеплення захищає від тяжкого перебігу хвороби та запобігає летальним наслідкам.

Особливо важливо це для груп ризику, зокрема, людей старше 60 років і тих, в яких є супутні захворювання.

2. Маски, дистанція, чистота

Друга рекомендація від МОЗ – потрібно застосовувати заходи індивідуального захисту, щоб захистити своє здоров'я. Також це допоможе запобігти жорсткому карантину. Тобто, вакцинація в комплексі з іншими доступними заходами профілактики дозволить контролювати поширення вірусу і при цьому дозволить жити нормальним життям.

МОЗ та ВООЗ рекомендують такі заходи для профілактики:

одягати захисну маску, де це потрібно;

зберігати дистанцію з людьми;

провітрювати приміщення;

уникати закритих просторів, тісних приміщень і скупчення людей;

слідкувати за чистотою рук;

прикривати рота і носа зігнутим ліктем або серветкою при кашлі та чханні.

3. Безпечні зустрічі

Крім усього іншого, у відомстві радять зробити зустрічі якомога безпечнішими. Зокрема, закрите приміщення – це умови для поширення вірусів.

"При можливості, зустрічі і святкові заходи з людьми, з якими ви не живете постійно, проводити на відкритому повітрі", – уточнив Ляшко.

4. Утриматись від подорожей

Особливо це стосується людей у групі ризику.

"Всім, хто відчуває слабкість, не пройшов повний курс вакцинації або не має даних про перенесену коронавірусну хворобу, і належать до групи ризику тяжкого перебігу коронавірусу, ми рекомендуємо відкласти подорожі в регіони, де фіксується високий рівень поширення недуги", – зазначив міністр.

5. Ніяких фейків – перевіряйте інформацію

Також, окрім носіння масок та вакцинації, вам може вберегти життя і достовірна інформація. Так, МОЗ радить отримувати всі актуальні дані з надійних джерел. Тоді як фейки та дезінформація створюють загрозу для життя і здоров'я людей, підривають віру в науку і заважають приймати правильні рішення по щодо здоров'я, додав Ляшко.

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