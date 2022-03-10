Тож Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікували поради, як уникнути переохолодження в умовах війни.

Важливо Аптечка першої необхідності: що взяти з собою у сховище

Найпоширенішою причиною переохолодження є довготривалий вплив температур, а найвразливішою групою є зневоднені чи фізично виснажені люди.

Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче 36,6 градусів до критичних для життя показників.

Як уникнути переохолодження:

Якщо речі змокли, передягніться в сухі,

Шукайте укриття в теплих та сухих місцях (утепляйте кінцівки, шию та голову),

Розмістіть під собою подушки та каримати,

Уникайте протягів,

За можливості випийте теплий чай чи воду, з'їжте багату на білок їжу,

Зробіть прості вправи ногами й руками, щоб зігрітись.

Одягайтеся декількома шарами,

Грійтеся ковдрами або одне об одного.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Як правильно надавати першу допомогу: відеоінструкція