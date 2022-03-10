Як уникнути переохолодження в умовах війни

10 березня 2022 , 17:46
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Джерело:

ДСНС України

Через російсько-українську війну багато домівок залишились без опалення та електроенергії. Тисячі українців змушені жити в підвалах, щоб вижити.

Тож Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікували поради, як уникнути переохолодження в умовах війни.

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Найпоширенішою причиною переохолодження є довготривалий вплив температур, а найвразливішою групою є зневоднені чи фізично виснажені люди.

Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче 36,6 градусів до критичних для життя показників.

Як уникнути переохолодження: 

  • Якщо речі змокли, передягніться в сухі,
  • Шукайте укриття в теплих та сухих місцях (утепляйте кінцівки, шию та голову),
  • Розмістіть під собою подушки та каримати,
  • Уникайте протягів,
  • За можливості випийте теплий чай чи воду, з'їжте багату на білок їжу,
  • Зробіть прості вправи ногами й руками, щоб зігрітись.
  • Одягайтеся декількома шарами,
  • Грійтеся ковдрами або одне об одного.

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Автор: Анастасія Кушпіт