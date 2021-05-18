Серцево-судинний хірург, професор, головний лікар відділення кардіохірургії в Університетській клініці Цюриха, а також лікар клініки Хірсланден (Цюрих) Пауль Фогт зі Швейцарії в інтерв'ю Здоров'ю 24 розповів, який спосіб життя значно підвищує ризик хвороб серця.

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За його словами найбільше на виникнення серцево-судинних захворювань впливають високий тиск, ожиріння, куріння, цукровий діабет.

Пауль Фогт “Це те, чого треба уникати й що призводить до такої великої смертності. По-друге, є речі, які покращують прогноз. Зокрема, це спортивний образ життя. На мою думку, до цього треба привчати з дитинства”.

За його словами більшість смертей від серцево-судинних хвороб припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу.

"У першу чергу це обумовлено тим, що бідний прошарок людей не може себе забезпечити якісною їжею. Дешева їжа, як правило, – жирна, наприклад, фаст-фуд. Така їжа дуже погано впливає на стан судин. Тому розвинених країн показник серцево-судинних захворювань знижується, а в тих, які розвиваються – росте", – розповів лікар.