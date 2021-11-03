Як вакцинація проти коронавірусу впливає на кількість хворих: спростували популярний міф

У мережі поширюють інформацію про те, що нібито вакцинація проти COVID-19 погіршує ситуацію із захворюваністю на коронавірус. У дописах посилаються на дані Університету Джона Хопкінса, які проаналізувала людина, на ім'я Джоел Смоллі. Однак, це неправда.

Звідки взявся міф

Джоел Смоллі називає себе аналітиком даних, він не є співробітником Університету Джонса Хопкінса, а лише зробив власні висновки на основі даних, які збирає Університет. В соцмережах він публікує свої антивакцинаторські матеріали. Це підхопило видання InfoWars. Цей медіаресурс здебільшого поширює непідтверджені та псевдонаукові заяви.

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Причина росту захворюваності

Спалах захворюваності на COVID-19 у всьому світі розпочався через поширення нових штамів захворювання, зокрема, Дельта. Пов'язувати масову вакцинацію зі зростанням захворюваності немає підстав.

Вакцинація не завжди допомагає уникнути зараження, втім вона добре захищає від госпіталізації та смерті. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань у США, вакциновані у 25 разів рідше зазнають госпіталізації або смерті від COVID-19.

Наприклад, у Великій Британії в період з жовтня 2020 по січень 2021 року було трохи більше ніж 2,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, а з липня по жовтень 2021 року 3 мільйони випадків. При цьому за перший період, коли вакцинація тільки-но розпочалася, з COVID-19 було госпіталізовано 185 тисяч осіб, а за другий, коли вже було вакциновано велику частку населення, у лікарнях опинилось удвічі менше людей – 79 тисяч.

Вакциновані хворіють, але рідше та набагато легше

Вакциновані справді можуть інфікуватися COVID-19 та заразити оточуючих. Однак вони становлять меншу загрозу, ніж люди без імунітету до COVID-19. До активного поширення штаму Дельта дослідження демонстрували, що вакцинація суттєво зменшує поширення вірусу в разі проривного інфікування. Щодо штаму Дельта, вакциновані можуть мати таке ж вірусне навантаження, як і невакциновані. Утім, вакцинація найімовірніше скорочує період, протягом якого людина може заразити інших.

Також через велику кількість вакцинованих, зростає їх частка і серед госпіталізованих та хворих. Така ситуація склалась, наприклад, в Ізраїлі. Детальніше ми про це писали тут.

У деяких дописах стверджують, що компанія Pfizer визнала кореляцію між початком вакцинальної кампанії та зростанням захворюваності на COVID-19. Однак, потрібно пам'ятати, що кореляція – це не те ж саме, що причинно-наслідковий зв'язок. Вакцинація не може збільшити кількість хворих на COVID-19. Жодна з вакцин від COVID-19 не заражає людей вірусом.