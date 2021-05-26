Як вакцинація впиває на постковідний синдром

Нове дослідження свідчить, що при постковідному синдромі вакцинація проти COVID-19 безпечна. Тому люди, які тільки перехворіли на коронавірус, можуть не відтерміновувати щеплення.

Постковідний синдром

У багатьох людей, які перенесли гострий COVID-19, патологічні симптоми зберігаються протягом багатьох місяців. Цей стан має назву постковідний синдром, його також називають довгим ковідом.

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Імунологічні механізми, пов'язані з цим станом невідомі, тому існує побоювання, що вакцинація від COVID-19 може погіршити його перебіг. Раніше поодинокі повідомлення показували, що потенційно після вакцинації при довгому ковіді можливі два сценарії: як погіршення, так і полегшення симптомів.

Симптоми постковідного синдрому

У дослідженні взяли участь 163 пацієнти: всі вони страждали від постковідного синдрому протягом приблизно восьми місяців. Всього вчені виявили у них 159 різних симптомів, які з'явилися після перенесеної інфекції. Найпоширенішими були:

втома (у 75%);

задишка (61%);

безсоння (53%).

Вплив вакцинації на постковід

З усіх учасників дослідження 44 вакцинували проти COVID-19 – частина отримала щеплення виробництва Pfizer-BioNTech, інша – Oxford-AstraZeneca. Через місяць вони заново заповнили анкети, що стосуються їх самопочуття, якості життя і симптомів постковідного синдрому.

82% пацієнтів повідомляли як мінімум про один симптом. Зі 159 симптомів, які були виявлені на початку дослідження, після щеплення 23,2% полегшились, 5,6% стали протікати важче, 71,1% не змінилися. Значного погіршення якості життя не спостерігалося у жодного з пацієнтів. Стан людей після щеплення ніяк не залежав від того, вакцину якого виробника використовували.