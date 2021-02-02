Як вакцинація впливає на людей, які вже хворіли на коронавірус та чому потрібна тільки одна доза

Вчені виявили, що після введення однієї дози мРНК-вакцини проти коронавірусу у людей, які раніше перехворіли на COVID-19, зустрічаються виразні побічні ефекти. Крім того, вони виробляють більше антитіл, ніж ті, хто не переніс інфекцію.

Джерело: medrxiv

Людям, які перенесли COVID-19, можуть потребувати вакцинації. Раніше дослідження показало, що після перенесеної хвороби від повторної інфекції протягом п'яти місяців захищені 83% осіб.

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Як вакцинація впливає на людей, які вже хворіли на коронавірус

У новому досліджені взяли участь 109 осіб. 41 з них раніше переніс інфекцію, у них вже були антитіла проти коронавірусу. У цій групі рівень антитіл після введення першої дози вакцини був істотно вищим, ніж у тих, хто раніше не хворів.

У групі перехворілих частіше зустрічалися побічні ефекти після введення першої дози вакцини. Серед небажаних явищ були головний біль, озноб, біль у м'язах і суглобах. Основним побічним ефектом у людей, які не перехворіли до вакцинації, був біль у місці введення.

Чому відбувається така реакція

Вчені вважають цей феномен не дивним. Вакцина містить генетичний матеріал, на основі якого в організмі синтезується шиповидний білок коронавірусу. Імунна система людей, які раніше перенесли коронавірусну інфекцію, здатна розпізнавати ці білки. Тому після вакцинації імунні клітини атакують чужорідні білки, а це позначається на самопочутті людей.

Однієї дози може бути достатньо

Автори дослідження вважають, що для людей, які вже перенесли коронавірус, може бути достатньо однієї дози вакцини. Це позбавить пацієнтів від необов'язковою болю при введенні другої дози. Вони доводять, що після перенесеної інфекції перша доза вакцини працює як друга.

Вчені відзначають, що дослідження було невеликим, тому його результати потребують додаткової перевірки.