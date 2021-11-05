Як вакциновані люди переносять коронавірус

Вакцини захищають людей від зараження COVID-19 та тяжкого перебігу захворювання, а також значно знижують ймовірність госпіталізації та смерті.

Штам Дельта погіршив ситуацію

Хоча вакциновані люди теж можуть захворіти та померти, але це відбувається набагато рідше. Випадки інфікування серед вакцинованих навіть мають термін "breakthrough infection", що можна перекласти як "проривна інфекція".

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У соціальних мережах почали активно транслювати тезу про неефективність вакцин, що "невакциновані заражаються, так само як і не вакциновані". Але це не так. Дельта дійсно дещо "підірвала" ефективність вакцин у тому, що стосується захисту від інфікування. Але загалом вакцини залишаються достатньо ефективними..

Як вакцинація зменшила смертність

З понад 51 тисячі померлих від коронавірусу у Великій Британії з січня по липень 2021 року двома дозами вакцини було щеплено лише 256 осіб, тобто 0,5%.

В Ізраїлі обидва компоненти отримали 65% людей. З середини літа 2021 року, як і в багатьох країнах, захворюваність пішла вгору через штам Дельта. Але при цьому смертність знизилась. З тих, хто потрапив до лікарень, більшість людей не були щеплені. У середньому з кожних 100 тисяч осіб у лікарню у тяжкому стані потрапляє 95 нещеплених та 3 щеплені.

У Данії двома дозами вакцинували 76% людей, у Португалії – 87%. Варіант Дельта в цих країнах майже не вирував, і смертей одиниці. При рівні вакцинації 90% вірус має повністю припиняє циркулювання.

Сумна ситуація в Україні

В Україні двома дозами вакциновано лише 17,5% людей, частина з них купила сертифікати вакцинації. З жовтня штам Дельта призвів до сплеску захворюваності, тому що вірусу нічого не заважало поширюватись. У результаті лікарні забиті, люди з тяжким перебігом хворіють удома, знову вводять локдаун. Якби рівень вакцинації був би вищим, цього можна було б уникнути.