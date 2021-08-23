Чи вистачить вакцини для усіх

Фахівці і досі досліджують, чи необхідна повторна вакцинація проти коронавірусу і наскільки вона ефективна. Деякі країни все ще не наважуються надати своїм жителям можливість повторно зробити щеплення, оскільки побоюються, що бідним державам не вистачить доз.

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Так, вчені з Великої Британії запропонували використовувати "дробові" дози вакцини від COVID-19 для ревакцинації. Такий підхід, на думку дослідників, допоможе впоратися з проблемою, про яку останнім часом неодноразово заявляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Мовиться про те, що поки жителі країн з низьким рівнем доходів не отримали навіть перше щеплення, розвинені держави запускають програми повторної вакцинації. Тож у ВООЗ просять почекати із введенням бустерної, тобто третьої дози вакцини.

Увага! Застосування так званих "дробових доз" запропонували як спосіб гарантувати, що дорогоцінні запаси можуть імунізувати якомога більше людей у ​​тих частинах світу, де є дефіцит, і при цьому забезпечувати високий рівень захисту від вірусу.

Розв'язання проблеми

За інформацією The Guardian, ідея "дробових доз" зацікавила представників Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JCVI), який консультує уряд Великої Британії.

Вважається, що JCVI не вводитиме повторні щеплення для всіх дорослих, оскільки очікує результатів нових досліджень. Хоча з вересня там пропонуватимуть ревакцинуватись тим, хто найбільш схильний до ризику заразитися і потребує підвищення рівня антитіл.

Чи захистить менша доза?

Наразі вчені продовжують вивчати необхідність використання бустерних доз. Під час одного з таких досліджень перевірять безпеку різного дозування.

Цікаво! Є ймовірність, що і менша доза вакцини посилить імунну відповідь, одночасно знижуючи ризик побічних ефектів.

В Університеті Гонконгу, наприклад, вже з'ясували, що використання "дрібних" доз може стати "розв'язанням проблеми з глобальною нестачею вакцин". Втім, деякі експерти припускають, що подібний підхід приведе до більшої стійкості до препаратів для профілактики COVID-19.

Основна ідея в тому, щоб імунізувати більше людей за допомогою невеликої кількості вакцин. Ключове питання: чи знижується ефективність вакцини для кожної людини, і якщо так, то наскільки,

– зазначив Девід Хантер, професор Оксфордського університету.

Тож, якщо з'ясується, що "дробові" дози лише трохи знижують рівень захисту, тоді національним регулюючим органам рекомендуватимуть розглянути потенційні міжнародні вигоди такої стратегії.

Повна вакцинація світу та ревакцинація

За підрахунками, для повної вакцинації 70% населення світу буде потрібно приблизно 11 мільярдів доз. Така мета ВООЗ до середини 2022 року.

На початку липня 2021 року зробили всього 3,2 мільярда уколів.

До 23 серпня, згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, – 4,42 мільярда людей повністю щепились.

Експерти вважають, що багатьом жителів найбідніших регіонів планети доведеться чекати вакцини до 2023 року.

На сьогодні ревакцинацію ввели у Німеччині (для груп ризику), Ізраїлі (для літніх людей), в ОАЕ (групи ризику і люди похилого).

У Франції та Австрії аналогічні кампанії стартують з кінця вересня – жовтня.

Влада США раніше озвучила плани з 20 вересня почати вводити третю дозу вакцини тим, хто понад вісім місяців тому отримав щеплення препаратами від Pfizer або Moderna.

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