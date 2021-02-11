Як вакцинуватимуть тих, хто перехворів на коронавірус: МОЗ схвалив рекомендації

Міністерство охорони здоров’я схвалило рекомендації, за якими вакцинацію людей, які перехворіли на коронавірус, можна проводити через півроку після одужання. Крім того, відомство визначило рекомендації вакцинації й інших груп.

МОЗ схвалив рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики з питань COVID-вакцинації в Україні.

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Рекомендувати вакцинацію людей із COVID-19 в анамнезі з відтермінуванням вакцинації на 6 місяців від часу перебігу COVID-19,

– йдеться в повідомленні.

Згідно з даними МОЗ, вакцинація можлива і раніше, за бажанням пацієнта, якщо в певній групі пріоритету є вільні дози вакцини після вакцинації тих, у кого не було задокументовано захворювання коронавірусом.

Такі ж рекомендації, тобто відтермінування вакцинації на 6 місяців, розробили для наступних пунктів:

Вакцинація осіб, які мають гострий перебіг COVID-19

Для людей з гострим перебігом коронавірусної хвороби та тих, хто не отримав жодної дози вакцини проти COVID-19, або людей у яких інфекція розвинулася після отримання першої дози вакцини.

Вакцинація осіб, які раніше отримували терапію антитілами від COVID-19

Вакцинацію пацієнтів, які отримували моноклональні антитіла або плазму реконвалесцентів, слід відкласти, принаймні, на 6 місяців.

Вакцинація вагітних та жінок, які вигодовують дітей грудним молоком

Факт проведеної вакцинації проти COVID-19 не впливатиме на терапевтичну тактику пацієнта з COVID-19.

Вакцинацію вагітних слід відтермінувати до часу завершення вагітності. Якщо вагітність настала в період після отримання першої дози вакцини, введення другої дози відтермінувати до часу після вирішення вагітності.

Жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть вакцинуватись без застережень.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу