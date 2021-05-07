Під час брифінгу 7 травня Віктор Ляшко розповів, що пацієнти можуть самостійно звертатися за отриманням вакцини. І для цього навіть не обов'язково мати декларацію.
До теми Ляшко назвав дати, коли почнуть робити друге щеплення кожною із вакцин
Він наголосив, що відсутність сімейного лікаря не може стати підставою для відмови у проведенні щеплення. Якщо у вас немає сімейного лікаря, то необхідно взяти з собою документи, які посвідчують особу.
Віктор Ляшко
“ Відповідно до алгоритмів МОЗ, щоб вакцинуватися, потрібно внести дані людини в електронну систему охорони здоров'я. Т обто, якщо у вас вже підписана декларація із сімейним лікарем, відповідно і дані ваші вже є в системі. Якщо відсутня, то на вакцинацію з собою необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код і лікар внесе ваші дані до системи ”.
Окрім цього, записатися на вакцинацію можна у будь-якому зручному пункті щеплення. І вакцинуватися не обов'язково саме там, де заключена декларація з сімейним лікарем.
Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні
- Впродовж минулої доби, 6 травня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 37 967 українців.
- План COVID-вакцинації за квітень недовиконали у 4 рази. Згідно з Нацпланом щеплень, у квітні повинні були вакцинувати понад 2,5 мільйона мешканців України. Натомість від початку вакцинальної кампанії в країні всього вакцинували 821 770 людей. І лише 428 громадян отримали 2 дози препарату, тобто закінчили вакцинацію.
- При цьому запланована кількість щеплень удвічі перевищує кількість запланованих постачань. У Нацплані передбачено постачання 22 мільйонів доз вакцин, при цьому до кінця року планується ввести 48 мільйонів. Але варто зауважити, що у план поки що не внесли 20 мільйонів доз вакцини Pfizer, про закупівлю якої раніше повідомляв Максим Степанов.