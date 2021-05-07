Під час брифінгу 7 травня Віктор Ляшко розповів, що пацієнти можуть самостійно звертатися за отриманням вакцини. І для цього навіть не обов'язково мати декларацію.

До теми Ляшко назвав дати, коли почнуть робити друге щеплення кожною із вакцин

Він наголосив, що відсутність сімейного лікаря не може стати підставою для відмови у проведенні щеплення. Якщо у вас немає сімейного лікаря, то необхідно взяти з собою документи, які посвідчують особу.

Віктор Ляшко “ Відповідно до алгоритмів МОЗ, щоб вакцинуватися, потрібно внести дані людини в електронну систему охорони здоров'я. Т обто, якщо у вас вже підписана декларація із сімейним лікарем, відповідно і дані ваші вже є в системі. Якщо відсутня, то на вакцинацію з собою необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код і лікар внесе ваші дані до системи ”.

Окрім цього, записатися на вакцинацію можна у будь-якому зручному пункті щеплення. І вакцинуватися не обов'язково саме там, де заключена декларація з сімейним лікарем.

Якщо вам відмовили у проведенні щеплень через декларацію, про це необхідно повідомити: у контакт-центр МОЗ – 0 800 60 20 19,

або контакт центр НСЗУ – 16-77.

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