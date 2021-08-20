Мовиться про жителів Донецької, Луганської областей та Криму. Для цього потрібно отримати лише спеціальне запрошення. Це зробити дуже легко.
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Як записати на вакцинацію
Насамперед, щоб перетнути лінію розмежування з тимчасово окупованих територій та отримати щеплення від COVID-19 не потрібно проходити самоізоляцію. Для цього треба отримати запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.
Щоб отримати запрошення запишіться на щеплення в одному з центрів вакцинації населення та пунктів щеплення, розташованих на підконтрольній уряду території,
– пояснили в МОЗ.
Алгоритм дій:
- Спершу, вам необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту і уточнити, що наразі він є тимчасово окупованим.
- Вкажіть ваші дані та оберіть найзручніший для вас пункт щеплення чи центр вакцинації.
- Оператор запише на вакцинацію та надішле вам СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо у вас є український номер телефону. В іншому разі – прийде лист на електронну пошту.
- Цей ідентифікатор необхідно буде надати під час перетину КПВВ.
Для запису на другу дозу необхідно буде повторити всі попередні дії.