Мовиться про жителів Донецької, Луганської областей та Криму. Для цього потрібно отримати лише спеціальне запрошення. Це зробити дуже легко.

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Як записати на вакцинацію

Насамперед, щоб перетнути лінію розмежування з тимчасово окупованих територій та отримати щеплення від COVID-19 не потрібно проходити самоізоляцію. Для цього треба отримати запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Щоб отримати запрошення запишіться на щеплення в одному з центрів вакцинації населення та пунктів щеплення, розташованих на підконтрольній уряду території,
– пояснили в МОЗ.

Алгоритм дій:

  1. Спершу, вам необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту і уточнити, що наразі він є тимчасово окупованим.
  2. Вкажіть ваші дані та оберіть найзручніший для вас пункт щеплення чи центр вакцинації.
  3. Оператор запише на вакцинацію та надішле вам СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо у вас є український номер телефону. В іншому разі – прийде лист на електронну пошту.
  4. Цей ідентифікатор необхідно буде надати під час перетину КПВВ.

​​Для запису на другу дозу необхідно буде повторити всі попередні дії.