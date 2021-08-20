Мовиться про жителів Донецької, Луганської областей та Криму. Для цього потрібно отримати лише спеціальне запрошення. Це зробити дуже легко.

Увага Примусова вакцинація "Супутником": жителі окупованого Донбасу переживають через можливі погрози

Як записати на вакцинацію

Насамперед, щоб перетнути лінію розмежування з тимчасово окупованих територій та отримати щеплення від COVID-19 не потрібно проходити самоізоляцію. Для цього треба отримати запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Щоб отримати запрошення запишіться на щеплення в одному з центрів вакцинації населення та пунктів щеплення, розташованих на підконтрольній уряду території,

– пояснили в МОЗ.

Увага! Запис до них відбувається за номером контакт-центру Міністерства охорони здоров'я з питань протидії COVID-19: +38 0 800 60 20 19 або за допомогою чату на сайті МОЗ.



Перелік всіх пунктів та центрів – за посиланням – https://bit.ly/3iwT5Or.

Алгоритм дій:

Спершу, вам необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту і уточнити, що наразі він є тимчасово окупованим. Вкажіть ваші дані та оберіть найзручніший для вас пункт щеплення чи центр вакцинації. Оператор запише на вакцинацію та надішле вам СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо у вас є український номер телефону. В іншому разі – прийде лист на електронну пошту. Цей ідентифікатор необхідно буде надати під час перетину КПВВ.

​​Для запису на другу дозу необхідно буде повторити всі попередні дії.