Як вберегти робочий колектив від спалаху COVID-19: поради МОЗ

Роботодавець може забезпечити умови, за яких ризик підхопити коронавірус на робочому місці буде зведений до мінімуму. У Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як це зробити.

Турбуватися про здоров’я та життя співробітників в умовах пандемії COVID-19 є новим проявом соціальної відповідальності бізнесу. Знизити ризик спалаху інфекції у колективі цілком можливо.

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Що може зробити роботодавець, щоб вберегти працівників від COVID-19

За можливості перевести співробітників на дистанційний формат роботи або гнучкий робочий час. Вирішіть, чи існує потреба в обов’язковій присутності працівника на робочому місці, чи він може виконувати ту ж роботу, але з дому;

Організувати безпечне робоче місце: забезпечити фізичну дистанцію між працівниками, використання засобів індивідуального захисту, провітрювання та дезінфекцію приміщень.

Записати як мінімум 50 людей з колективу на вакцинацію від коронавірусної хвороби. Для цього потрібно залишити заявку за номером 0 800 60 20 19 для виїзду мобільної бригади.

Забезпечити можливість перебування співробітників на самоізоляції, якщо вони мали контакт із хворим на COVID-19. Також можна розробити окремі правила, як діяти у випадку, коли хтось із працівників пішов на вимушену самоізоляцію чи захворів.

Розширити використання електронного документообігу, що дозволить зменшити кількість контактів між працівниками.

Окрім того, роботодавець може поширювати серед працівників достовірні та актуальні джерела інформації про COVID-19 та вакцинацію проти хвороби.

Приємністю і для начальства, і для колективу буде бонус у вигляді надання психологічної допомоги. Страх захворіти, інфікувати близьких або ж наслідки перенесення коронавірусної хвороби – все це може впливати на стан співробітників та якість роботи.