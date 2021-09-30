Як вберегти робочий колектив від спалаху COVID-19: поради МОЗ
Джерело:Ігор Кузін
Роботодавець може забезпечити умови, за яких ризик підхопити коронавірус на робочому місці буде зведений до мінімуму. У Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як це зробити.
Турбуватися про здоров’я та життя співробітників в умовах пандемії COVID-19 є новим проявом соціальної відповідальності бізнесу. Знизити ризик спалаху інфекції у колективі цілком можливо.
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Що може зробити роботодавець, щоб вберегти працівників від COVID-19
- За можливості перевести співробітників на дистанційний формат роботи або гнучкий робочий час. Вирішіть, чи існує потреба в обов’язковій присутності працівника на робочому місці, чи він може виконувати ту ж роботу, але з дому;
- Організувати безпечне робоче місце: забезпечити фізичну дистанцію між працівниками, використання засобів індивідуального захисту, провітрювання та дезінфекцію приміщень.
- Записати як мінімум 50 людей з колективу на вакцинацію від коронавірусної хвороби. Для цього потрібно залишити заявку за номером 0 800 60 20 19 для виїзду мобільної бригади.
- Забезпечити можливість перебування співробітників на самоізоляції, якщо вони мали контакт із хворим на COVID-19. Також можна розробити окремі правила, як діяти у випадку, коли хтось із працівників пішов на вимушену самоізоляцію чи захворів.
- Розширити використання електронного документообігу, що дозволить зменшити кількість контактів між працівниками.
Окрім того, роботодавець може поширювати серед працівників достовірні та актуальні джерела інформації про COVID-19 та вакцинацію проти хвороби.
Приємністю і для начальства, і для колективу буде бонус у вигляді надання психологічної допомоги. Страх захворіти, інфікувати близьких або ж наслідки перенесення коронавірусної хвороби – все це може впливати на стан співробітників та якість роботи.У МОЗ наголошують, що єдиним шляхом здолати пандемію COVID-19 та уникнути складного перебігу хвороби є вакцинація. Для того, щоб отримати щеплення необхідно обрати найближчий пункт щеплення, зручний час та вакцину.