Вони є небезпечними і в мирний час, але при обмеженому доступу до води, продуктів, засобів гігієни та при скупченні людей ризики підвищуються. У Міністерстві охорони здоров'я опублікували поради, як уникнути збудників таких інфекцій.

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Як передаються кишкові інфекції:

контактно-побутовим шляхом, через невимиті руки, посуд, білизну або іграшки;

через інфіковану воду;

через продукти, овочі, фрукти та страви, які не були термічно оброблені або ретельно вимиті.

Способи передачі гострих кишкових інфекцій / Інфографіка МОЗ

Кишкові інфекції – симптоми Підвищена температура.

Діарея, яка триває декілька днів.

Блювання, яке не приносить полегшення.

Біль в животі.

Загальна слабкість.

Головний біль

Симптоми ГРВІ.

Ознаки кишкових інфекцій / Інфографіка МОЗ

Як допомогти собі, якщо підхопили кишкову інфекцію

Щоб полегшити неприємні симптоми у МОЗ радять передусім запобігати зневодненню і втраті організмом солей.

За появи симптомів, якщо є можливість, потрібно одразу звертатись за медичною допомогою.

Тож, прості поради:

пийте багато води або спеціальних розчинів для регідратації, які можуть замінити воду.

прийміть ентеросорбенти – препарати, які зв'язують і виводять токсини з організму.

за потреби жарознижувальні препарати.

не вживайте смажених та гострих страв.

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Як захиститися від кишкових інфекцій

Однак, найкраще, що ви можете зробити, це попередити кишкові інфекції. Для цього варто знати головні умови, які можуть спричинити їх розвиток.

Ретельно мийте руки з милом після відвідування вулиці, вбиральні і перед готуванням їжі.

Кип'ятіть воду, яку п'єте, миєте руки чи посуд, якщо маєте сумніви в її якості.

Ретельно мийте овочі та фрукти перед приготуванням, обливайте їх окропом, якщо вживатимете сирими.

Добре проварюйте, тушкуйте чи прожарюйте продукти.

Не їжте незнайомих рослин, ягід, грибів та трав.

Правильно зберігайте продукти і дотримуйтесь термінів придатності.

Тримайте в чистоті кухонні прилади і мийте поверхні.

Уникайте купівлі продуктів на стихійних ринках.

Не беріть в дорогу продуктів, які швидко псуються.

Уникайте плавання в непроточних водоймах та "диких" пляжах, не ковтайте воду з таких водойм.

Мийте та дезінфікуйте іграшки.

Використовуйте індивідуальний посуд.

Уникайте контактів з людьми, які мають ознаки захворювань.

Як захиститись від кишкових інфекцій / Інфографіка МОЗ

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