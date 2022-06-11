Як вберегтись від кишкових інфекцій влітку в умовах війни: поради від МОЗ
Джерело:МОЗ
Літня пора та висока температура у поєднанні із наслідками повномасштабної війни призводить до поширення гострих кишкових інфекцій.
Вони є небезпечними і в мирний час, але при обмеженому доступу до води, продуктів, засобів гігієни та при скупченні людей ризики підвищуються. У Міністерстві охорони здоров'я опублікували поради, як уникнути збудників таких інфекцій.
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Як передаються кишкові інфекції:
- контактно-побутовим шляхом, через невимиті руки, посуд, білизну або іграшки;
- через інфіковану воду;
- через продукти, овочі, фрукти та страви, які не були термічно оброблені або ретельно вимиті.
Способи передачі гострих кишкових інфекцій / Інфографіка МОЗ
Діарея, яка триває декілька днів.
Блювання, яке не приносить полегшення.
Біль в животі.
Загальна слабкість.
Головний біль
Симптоми ГРВІ.
Ознаки кишкових інфекцій / Інфографіка МОЗ
Як допомогти собі, якщо підхопили кишкову інфекцію
Щоб полегшити неприємні симптоми у МОЗ радять передусім запобігати зневодненню і втраті організмом солей.
За появи симптомів, якщо є можливість, потрібно одразу звертатись за медичною допомогою.
Тож, прості поради:
- пийте багато води або спеціальних розчинів для регідратації, які можуть замінити воду.
- прийміть ентеросорбенти – препарати, які зв'язують і виводять токсини з організму.
- за потреби жарознижувальні препарати.
- не вживайте смажених та гострих страв.
Жирну їжу під час харчових отруєнь краще виключити з раціону / Фото Unsplash
Як захиститися від кишкових інфекцій
Однак, найкраще, що ви можете зробити, це попередити кишкові інфекції. Для цього варто знати головні умови, які можуть спричинити їх розвиток.
- Ретельно мийте руки з милом після відвідування вулиці, вбиральні і перед готуванням їжі.
- Кип'ятіть воду, яку п'єте, миєте руки чи посуд, якщо маєте сумніви в її якості.
- Ретельно мийте овочі та фрукти перед приготуванням, обливайте їх окропом, якщо вживатимете сирими.
- Добре проварюйте, тушкуйте чи прожарюйте продукти.
- Не їжте незнайомих рослин, ягід, грибів та трав.
- Правильно зберігайте продукти і дотримуйтесь термінів придатності.
- Тримайте в чистоті кухонні прилади і мийте поверхні.
- Уникайте купівлі продуктів на стихійних ринках.
- Не беріть в дорогу продуктів, які швидко псуються.
- Уникайте плавання в непроточних водоймах та "диких" пляжах, не ковтайте воду з таких водойм.
- Мийте та дезінфікуйте іграшки.
- Використовуйте індивідуальний посуд.
- Уникайте контактів з людьми, які мають ознаки захворювань.
Як захиститись від кишкових інфекцій / Інфографіка МОЗ
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