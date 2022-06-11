Як вберегтись від кишкових інфекцій влітку в умовах війни: поради від МОЗ

11 червня 2022 , 11:50
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Джерело:

МОЗ

Літня пора та висока температура у поєднанні із наслідками повномасштабної війни призводить до поширення гострих кишкових інфекцій.

Вони є небезпечними і в мирний час, але при обмеженому доступу до води, продуктів, засобів гігієни та при скупченні людей ризики підвищуються. У Міністерстві охорони здоров'я опублікували поради, як уникнути збудників таких інфекцій.

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Як передаються кишкові інфекції:

  • контактно-побутовим шляхом, через невимиті руки, посуд, білизну або іграшки;
  • через інфіковану воду;
  • через продукти, овочі, фрукти та страви, які не були термічно оброблені або ретельно вимиті.

Способи передачі гострих кишкових інфекцій / Інфографіка МОЗ

 
Кишкові інфекції – симптоми
Підвищена температура.
Діарея, яка триває декілька днів.
Блювання, яке не приносить полегшення.
Біль в животі.
Загальна слабкість.
Головний біль
Симптоми ГРВІ.

Ознаки кишкових інфекцій / Інфографіка МОЗ

Як допомогти собі, якщо підхопили кишкову інфекцію

Щоб полегшити неприємні симптоми у МОЗ радять передусім запобігати зневодненню і втраті організмом солей.

За появи симптомів, якщо є можливість, потрібно одразу звертатись за медичною допомогою.

Тож, прості поради:

  • пийте багато води або спеціальних розчинів для регідратації, які можуть замінити воду.
  • прийміть ентеросорбенти – препарати, які зв'язують і виводять токсини з організму.
  • за потреби жарознижувальні препарати.
  • не вживайте смажених та гострих страв.

Жирну їжу під час харчових отруєнь краще виключити з раціону / Фото Unsplash

Як захиститися від кишкових інфекцій

Однак, найкраще, що ви можете зробити, це попередити кишкові інфекції. Для цього варто знати головні умови, які можуть спричинити їх розвиток. 

  • Ретельно мийте руки з милом після відвідування вулиці, вбиральні і перед готуванням їжі.
  • Кип'ятіть воду, яку п'єте, миєте руки чи посуд, якщо маєте сумніви в її якості.
  • Ретельно мийте овочі та фрукти перед приготуванням, обливайте їх окропом, якщо вживатимете сирими.
  • Добре проварюйте, тушкуйте чи прожарюйте продукти.
  • Не їжте незнайомих рослин, ягід, грибів та трав.
  • Правильно зберігайте продукти і дотримуйтесь термінів придатності.
  • Тримайте в чистоті кухонні прилади і мийте поверхні.
  • Уникайте купівлі продуктів на стихійних ринках.
  • Не беріть в дорогу продуктів, які швидко псуються.
  • Уникайте плавання в непроточних водоймах та "диких" пляжах, не ковтайте воду з таких водойм.
  • Мийте та дезінфікуйте іграшки.
  • Використовуйте індивідуальний посуд.
  • Уникайте контактів з людьми, які мають ознаки захворювань.

Як захиститись від кишкових інфекцій / Інфографіка МОЗ

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Автор: Анастасія Лукашевська