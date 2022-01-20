Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Все це – у межах Всесвітнього тижня обізнаності про рак шийки матки, щоби якомога більше людей знали, як вони можуть зменшити свій ризик захворювання.

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Що треба знати про рак шийки матки

Найчастішою причиною раку шийки матки є зараженням вірусом папіломи людини (ВПЛ). Найчастіше недугу виявляють у жінок, старше 30 років.

ВПЛ – що це? Це поширений вірус, який передається від однієї людини іншій статевим шляхом. Принаймні половина сексуально активних людей матиме ВПЛ у певний момент свого життя. У деяких із них інфекція може виникати повторно. Пік захворюваності настає згодом після початку статевого життя.

Рак шийки матки супроводжується серйозними супутніми захворюваннями: так, у жінок, що живуть із ВІЛ, у 4 рази вища ймовірність розвитку раку шийки матки. А у жінок, інфікованих вірусом папіломи людини, удвічі вища ймовірність інфікування ВІЛ.

Кожна жінка має ризик розвитку раку шийки матки,

– зазначили в МОЗ.

Симптоми

Водночас варто пам'ятати, що розвиток раку на перших етапах проходить безсимптомно, – жінка не може сама його виявити. Однак можна спостерігати найпоширеніші ознаки:

нетипова вагінальна кровотеча, зокрема після менопаузи, після статевого акту або між регулярними менструаціями;

зміни вагінальних виділень;

біль або дискомфорт під час статевого акту;

незрозумілий біль у попереку або між тазостегновими кістками.

Довідка. Рак шийки матки є одним із найбільш поширеніших видів раку серед жінок. У 2020 році більш як 342 тисячі жінок у всьому світі померли від раку шийки матки, а в Україні – понад 2 тисячі.

Щоб уникнути розвитку раку, варто дотримуватися таких правил: