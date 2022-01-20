Як вберегтися від раку шийки матки: найчастіші причини захворювання

Рак шийки матки – один із найпоширеніших видів онкології серед жінок. Проте розвиток захворювання можна попередити, якщо вчасно його виявити.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Все це – у межах Всесвітнього тижня обізнаності про рак шийки матки, щоби якомога більше людей знали, як вони можуть зменшити свій ризик захворювання.

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Що треба знати про рак шийки матки

Найчастішою причиною раку шийки матки є зараженням вірусом папіломи людини (ВПЛ). Найчастіше недугу виявляють у жінок, старше 30 років.

ВПЛ – що це? Це поширений вірус, який передається від однієї людини іншій статевим шляхом. Принаймні половина сексуально активних людей матиме ВПЛ у певний момент свого життя. У деяких із них інфекція може виникати повторно. Пік захворюваності настає згодом після початку статевого життя.

Рак шийки матки супроводжується серйозними супутніми захворюваннями: так, у жінок, що живуть із ВІЛ, у 4 рази вища ймовірність розвитку раку шийки матки. А у жінок, інфікованих вірусом папіломи людини, удвічі вища ймовірність інфікування ВІЛ.

Кожна жінка має ризик розвитку раку шийки матки,

– зазначили в МОЗ.

Симптоми

Водночас варто пам'ятати, що розвиток раку на перших етапах проходить безсимптомно, – жінка не може сама його виявити. Однак можна спостерігати найпоширеніші ознаки:

нетипова вагінальна кровотеча, зокрема після менопаузи, після статевого акту або між регулярними менструаціями;

зміни вагінальних виділень;

біль або дискомфорт під час статевого акту;

незрозумілий біль у попереку або між тазостегновими кістками.

Щоб уникнути розвитку раку, варто дотримуватися таких правил:

регулярно проходити скринінг (для цього використовувати ПАП-тест, кожна жінка хоча б раз на рік має відвідувати гінеколога). Інтервали між такими обстеженнями повинні бути не менше 5 років, рекомендовано робити його раз на 3 роки;

робити щеплення від ВПЛ (вакцинація – доведений та ефективний метод профілактики раку шийки матки, вона на 90% зменшує ймовірність розвитку новоутворень, уколи треба робити дівчатам у віці 9 – 14 років, ще до початку статевого життя).