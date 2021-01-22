Як веганська дієта впливає на здоров'я дітей: нове дослідження
Багато батьків-веганів намагаються привчати дітей до свого стилю життя. Правильно чи ні позбавляти маленьких людей вибору – окреме питання. Але передусім таким батькам важливо знати про ризики такого раціону для дитячого організму.
Досліджень стосовно впливу веганської дієти на дитяче здоров'я досить мало. Але вчені з університетів Гельсінкі, Тампере (Фінляндія) та Інституту молекулярної системної біології (Швейцарія) вирішили зробити свій вклад. Їхня робота опублікована у журналі EMBO Molecular Medicine.
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У дослідження взяли участь 40 малюків, які відвідують дитячі садки в Гельсінкі. Їхній середній вік становить 3,5 роки. Серед батьків цих діток є вегани, вегетаріанці та "всеїдні".
Усі малюки-вегани дотримувалися такої дієти з народження й впродовж 13-50 місяців після, а також були на грудному вигодовуванні матерів-веганів.
Пішовши у дитсадок, вони продовжували харчувались відповідно до своїх сімейних традицій. Повний раціон фахівці аналізували за допомогою анкет про харчування.
Учасникам дослідження зробили аналізи крові, жовчних кислот та інші, аби вивчити різні показники.
Результати дослідження
- Результати показали, що у всіх дітей-веганів спостерігався брак вітаміну А і прикордонний рівень вітаміну D.
- Окрім того, помітно низькими виявилися і показники холестерину, ліпопротеїнів високої й низької щільності, незамінних амінокислот і докозагексаєнової кислоти – поліненасичені жирні кислоти класу Омега-3. Саме вона відповідає за нормальний розвиток і довголіття. Її нестача може привести до багатьох патологій (особливо до проблем із зором) і меншої тривалості життя.
- У дітей-веганів відрізнявся й рівень первинного біосинтезу жовчних кислот, а також баланс фосфоліпідів.
- Натомість рівень фолієвої кислоти у них виявився значно вищим, ніж у дітей зі звичайним раціоном.
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