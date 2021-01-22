Багато батьків-веганів намагаються привчати дітей до свого стилю життя. Правильно чи ні позбавляти маленьких людей вибору – окреме питання. Але передусім таким батькам важливо знати про ризики такого раціону для дитячого організму.

Досліджень стосовно впливу веганської дієти на дитяче здоров'я досить мало. Але вчені з університетів Гельсінкі, Тампере (Фінляндія) та Інституту молекулярної системної біології (Швейцарія) вирішили зробити свій вклад. Їхня робота опублікована у журналі EMBO Molecular Medicine.

До теми Нові правила харчування у школах: чим заборонено годувати дітей

У дослідження взяли участь 40 малюків, які відвідують дитячі садки в Гельсінкі. Їхній середній вік становить 3,5 роки. Серед батьків цих діток є вегани, вегетаріанці та "всеїдні".

Усі малюки-вегани дотримувалися такої дієти з народження й впродовж 13-50 місяців після, а також були на грудному вигодовуванні матерів-веганів.

Пішовши у дитсадок, вони продовжували харчувались відповідно до своїх сімейних традицій. Повний раціон фахівці аналізували за допомогою анкет про харчування.

Учасникам дослідження зробили аналізи крові, жовчних кислот та інші, аби вивчити різні показники.

Результати дослідження