Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун зібрала актуальні поради, які допоможуть веселитися під час Нового року й водночас не потерпати від негативних наслідків для здоров’я.

Святковий стіл

Уляна Супрун пропонує спершу переглянути святкове меню. Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

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Якими б привабливими не виглядали олів’є з холодцем, шубою та пампухами, вони ще й небезпечні. Особливо, якщо з’їсти все одразу та ще й об 23:00 ночі. Новий рік все одно настане, навіть якщо ви сядете до столу о 19:00 й смачно, але легенько повечеряєте,

– наголосила ексміністерка.

За її словами, не треба відмовлятися від улюблених страв, але спробувати зробити їх більш корисними: додавати більше овочів, запікати їх замість того, щоб відварювати, до салатів класти не ковбасу, а відварне філе, а замість консервації додати щось свіже.

"Якщо любите "допомагати" шлунку перетравити їжу з допомогою ферментних препаратів — зверніть увагу. Кілька таблеток до важкого застілля не врятують від наслідків переїдання. Універсальна порада в цьому випадку — їсти менше та не покладатися на силу таблеток", – додала Супрун.



Варто ретельно спланувати святкове меню / Фото: Getty Images

Чи допоможе активоване вугілля від сп’яніння та похмілля

Немає жодних наукових доказів, щодо того, що вугілля може зв‘язуватися з алкоголем та перешкодити його потраплянню в кров.

Алкоголь дуже швидко всмоктується в шлунку, та й взагалі вугілля його не адсорбує. Тому заїдати алкоголь купою активованого вугілля неефективно,

– наголосила ексочільниця МОЗ.

Як зменшити шкоду після вживання алкоголю

Зазначимо, що безпечної дози алкоголю не існує, також спиртне жодним чином не допомагає зігрітися в морозну ніч.

Краще не доводити себе до похмілля, адже алкоголь збільшує ризик багатьох захворювань, травматизації та агресії. Однак якщо це сталося, то каша чи овочевий бульйон допоможуть відновити електролітний баланс та запаси глікогену в печінці. Також дієвим буде з’їсти салат з помідорів та огірків і шматок сиру. "Похмелятися" алкоголем не треба в жодному разі.

Не зловживати мандаринами

"Мандарини люблять багато людей і ладні поїдати їх чи не кілограмами. І вони справді корисні. У мандаринах багато води, поліфенолів та флавоноїдів, і 1.7% розчинної клітковини, корисної для кишкової мікробіоти. Однак зважайте на те, що вони солодкі і якщо проковтнути пів кіло мандаринів за раз, то це сприятиме швидкому підвищенню рівню глюкози в крові. Краще не зловживати та розтягнути задоволення", – пояснила Уляна Супрун.



Не варто зловживати мандаринами під час свят / Фото: Getty Images

Дбати про безпеку

Вірус SARS-CoV-2 не відпочиває на свята, відтак ваша безпека та безпека близьких має стати пріоритетом у плануванні зустрічі Нового року.