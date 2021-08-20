Як відбілювання впливає на здоров'я зубів: нове дослідження

У новому дослідженні вчені оцінили стан внутрішніх тканин зубів після використання поширеного відбілювача емалі. Виявилось, що ця гігієнічна процедура може призвести до втрати зубів.

Щоб оцінити шкідливу дію поширеного відбілювача зубної емалі пероксиду карбаміду, вчені провели ряд лабораторних експериментів із зубними тканинами.

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Як відбілювання впливає на здоров'я зубів

Виявилося, що гель з пероксидом карбаміду в концентрації 10% (це рекомендована стоматологами доза) зменшує кількість білків в зубах на 50%. Дослідники відзначають, що через інтернет можна купити відбілювачі, в яких вміст цієї речовини досягає 35%.

Раніше ця група вчених досліджувала вплив пероксиду карбаміду на зуб при ендодонтичних втручаннях (лікуванні каналів). Тоді вони виявили, що ця речовина може пошкоджувати білок колаген, який входить до складу дентину – твердої тканини зуба, яка розташована під емаллю. Це спонукало їх перевірити, чи проникає пероксид всередину зуба при відбілюванні.

Дослідження показало, що розпад білків емалі сприяє частковому проникненню відбілюючої речовини всередину зуба. Вчені пишуть, що в таких концентраціях пероксид може пошкоджувати клітини пульпи зуба. При використанні гелю з концентрацією 35% пульпа може пошкодитись.

Що робити

Вчені вказують, що можна вибрати гель з концентрацією 5%, але люди часто хочуть бачити миттєвий результат відбілювання і купують занадто сильні засоби.

На їхню думку, при відбілюванні зубів слід шукати баланс між концентрацією, тривалістю використання, бажаннями людини й можливими побічними ефектами. Крім того, автори переконані, що перед виходом на ринок відбілюючі засоби потрібно краще досліджувати, а пацієнти мають більше знати про їхню небажану дію.