Як відбирають вакцини проти коронавірусу для постачання в Україну

Кількість вакцин проти коронавірусу у світі збільшується, з'являються нові та удосконалені. Тому Україна слідкує за потенційними кандидатами та підписує нові договори про постачання.

Про це Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції. За його словами, через дефіцит вакцин змінюються ціни, умови постачання, терміни й кількості партій.

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Ціни на вакцини проти коронавірусу

Прем'єр-міністр зазначив, що сьогодні під нерозголошенням є ціни на закуплені вакцини проти коронавірусу.

Денис Шмигаль “Але можу сказати, що вони також змінюються з плином часу, коли з'являється більша кількість вакцин й збільшується конкуренція. Тому тут потрібен баланс: з одного боку потрібно закупити якомога більше вакцин, з іншого потрібно заплатити не забагато авансів за завищеними цінами”.

Умови відбору вакцин для закупівлі в Україну

Шмигаль наголосив, що є конкретні вимоги до вакцин-кандидатів, які можна використовувати в Україні:

якісні;

мати ефективність понад 70%;

безпечні;

зареєстровані в країні виробнику;

зареєстровані одній з цивілізованих країн.

Зараз ми можемо дослідити ефективність вакцин тільки на рік. Але коли пройде більше часу, тоді буде зрозуміло, чи потрібно вакцинуватися щороку, як від грипу. Тому потрібно чекати професійних висновків науковців,

– сказав Денис Шмигаль.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу