Як відбирають вакцини проти коронавірусу для постачання в Україну

Джерело:24 Канал
Кількість вакцин проти коронавірусу у світі збільшується, з'являються нові та удосконалені. Тому Україна слідкує за потенційними кандидатами та підписує нові договори про постачання.
Про це Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції. За його словами, через дефіцит вакцин змінюються ціни, умови постачання, терміни й кількості партій.
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Прем'єр-міністр зазначив, що сьогодні під нерозголошенням є ціни на закуплені вакцини проти коронавірусу.
Шмигаль наголосив, що є конкретні вимоги до вакцин-кандидатів, які можна використовувати в Україні:
Зараз ми можемо дослідити ефективність вакцин тільки на рік. Але коли пройде більше часу, тоді буде зрозуміло, чи потрібно вакцинуватися щороку, як від грипу. Тому потрібно чекати професійних висновків науковців,
– сказав Денис Шмигаль.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу