В Україні запрацювали електронні лікарняні: як отримати лікарняний онлайн

В Україні нарешті запрацювали електронні лікарняні. Усі медичні заклади повинні формувати лікарняні в електронному вигляді вже 1 вересня 2021 року.
Щорічно 5,5 мільйонів українців отримують листки непрацездатності. Це коштує державі у понад 18 мільярдів гривень.
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При цьому частина лікарняних видавалися людям, які були насправді здоровими.
Цифровізація лікарняних збереже Україні мільярди гривень. Завдяки електронним лікарняним вдасться знищити корупційні зловживання в цій сфері. А також заощадити папір, час і кошти українців,
– йдеться в повідомленні міністерства.
Як отримати електронний лікарняний
- Прийти до лікаря на огляд,
- Лікар повинен створити електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завірити його КЕПом.
- Далі ви отримаєте повідомлення від E-health. Звідти за декілька секунд лікарняний потрапить до Реєстру Пенсійного фонду.
- Там формується електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким нараховують виплати.
- Про це також надійде повідомлення на телефон, вже від ПФУ.
До кінця літа всі медичні заклади України поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. По всій країні е-лікарняні повинні запрацювати вже 1 вересня цього року.Увага! Лікарняний матиме фіксований термін. Нині в країні працюють протоколи – кожна хвороба в середньому має відповідну кількість днів для лікування.