В Україні запрацювали електронні лікарняні: як отримати лікарняний онлайн

10 червня 2021 , 11:32
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Джерело:

Міністерство цифрової трансформації України

В Україні нарешті запрацювали електронні лікарняні. Усі медичні заклади повинні формувати лікарняні в електронному вигляді вже 1 вересня 2021 року.

Щорічно 5,5 мільйонів українців отримують листки непрацездатності. Це коштує державі у понад 18 мільярдів гривень.

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При цьому частина лікарняних видавалися людям, які були насправді здоровими.

Цифровізація лікарняних збереже Україні мільярди гривень. Завдяки електронним лікарняним вдасться знищити корупційні зловживання в цій сфері. А також заощадити папір, час і кошти українців,
– йдеться в повідомленні міністерства.

Як отримати електронний лікарняний

  • Прийти до лікаря на огляд,
  • Лікар повинен створити електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завірити його КЕПом.
  • Далі ви отримаєте повідомлення від E-health. Звідти за декілька секунд лікарняний потрапить до Реєстру Пенсійного фонду.
  • Там формується електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким  нараховують виплати.
  • Про це також надійде повідомлення на телефон, вже від ПФУ.

До кінця літа всі медичні заклади України поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. По всій країні е-лікарняні повинні запрацювати вже 1 вересня цього року.

Увага! Лікарняний матиме фіксований термін. Нині в країні працюють протоколи – кожна хвороба в середньому має відповідну кількість днів для лікування.
Автор: Анастасія Кушпіт