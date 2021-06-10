В Україні запрацювали електронні лікарняні: як отримати лікарняний онлайн

В Україні нарешті запрацювали електронні лікарняні. Усі медичні заклади повинні формувати лікарняні в електронному вигляді вже 1 вересня 2021 року.

Щорічно 5,5 мільйонів українців отримують листки непрацездатності. Це коштує державі у понад 18 мільярдів гривень.

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При цьому частина лікарняних видавалися людям, які були насправді здоровими.

Цифровізація лікарняних збереже Україні мільярди гривень. Завдяки електронним лікарняним вдасться знищити корупційні зловживання в цій сфері. А також заощадити папір, час і кошти українців,

– йдеться в повідомленні міністерства.

Як отримати електронний лікарняний

Прийти до лікаря на огляд,

Лікар повинен створити електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завірити його КЕПом.

Далі ви отримаєте повідомлення від E-health. Звідти за декілька секунд лікарняний потрапить до Реєстру Пенсійного фонду.

Там формується електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким нараховують виплати.

Про це також надійде повідомлення на телефон, вже від ПФУ.

До кінця літа всі медичні заклади України поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. По всій країні е-лікарняні повинні запрацювати вже 1 вересня цього року.

Лікарняний матиме фіксований термін. Нині в країні працюють протоколи – кожна хвороба в середньому має відповідну кількість днів для лікування.