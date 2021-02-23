Як відновити шкіру після коронавірусу та що таке масакне
Під час першого спалаху захворюваності на COVID-19 в Європі, іспанські лікарі провели дослідження, в якому з’ясовували вплив хвороби на стан шкіри.
Джерело:Focus Online
Так, дерматологи лікарні Hospital Plato у Барселоні та лікарні при Університеті Хуана Карлоса у Мостолесі після роботи із 300 пацієнтами виявили кілька різновидів пошкоджень шкіри внаслідок дії вірусу SARS-Cov-2.
До теми Що відбувається зі шкірою лікарів, які працюють на передовій COVID-19
Найпоширеніші прояви коронавірусу на шкірі
- Зміни на шкірі нагадують обмороження (найчастіше зустрічались у молодих людей)
- Висипи, що нагадують вітрянку
- Симптоми, що нагадують кропив’янку, коли висипи викликали свербіж та лущення
- Серйозне пошкодження шкіри (найчастіше зустрічалося у пацієнтів із найважчим перебігом хвороби)
Якщо ж ви перехворіли, а на шкірі залишилось лущення та незначне почервоніння, найкраще звернутися до професійного догляду, який передбачає ефективну, але обережну ексфоліацію
Тому найкраще, що ви можете зробити, це переглянути домашній догляд та звернутись за консультацією до дерматолога.
Що таке масакне і як боротись із подразненою шкірою від носіння масок / Фото Unsplash
Масакне: чому від носіння маски з'являються прищі
Захисна маска є постійним джерелом роздратування шкіри. Вимушене носіння маски провокує непереривне тертя, тому дерматологи вважають даний вид акне механічним.
Як з цим боротися?
- Частіше періть тканинні маски та регулярно міняйте одноразові.
- Кожного разу після зняття захисної маски ретельно очищуйте шкіру обличчя.
- Не травмуйте поверхню шкіри, додатково обробляючи її антисептиком. При постійному знежирюванні шкіри можна спровокувати появу висипань, подразнення та лущення.
- Відмовтеся від декоративної косметики. Навряд чи хтось побачить ваш новий хайлайтер або тональний крем під захисною маскою тож не створюйте додатковий бар'єр для вашої шкіри.
- Не займайтеся самолікуванням! При появі масакне або надмірної чутливості шкіри необхідно звернутися до дерматолога.
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