Як відновити шкіру після коронавірусу та що таке масакне

Джерело:Focus Online
Під час першого спалаху захворюваності на COVID-19 в Європі, іспанські лікарі провели дослідження, в якому з’ясовували вплив хвороби на стан шкіри.
Так, дерматологи лікарні Hospital Plato у Барселоні та лікарні при Університеті Хуана Карлоса у Мостолесі після роботи із 300 пацієнтами виявили кілька різновидів пошкоджень шкіри внаслідок дії вірусу SARS-Cov-2.
До теми Що відбувається зі шкірою лікарів, які працюють на передовій COVID-19
Якщо ж ви перехворіли, а на шкірі залишилось лущення та незначне почервоніння, найкраще звернутися до професійного догляду, який передбачає ефективну, але обережну ексфоліаціюПроте найбільш розповсюдженою проблемою, яка виникає після коронавірусної хвороби є стрес. Шкіра страждає через нього так само як і весь організм.
Тому найкраще, що ви можете зробити, це переглянути домашній догляд та звернутись за консультацією до дерматолога.
Що таке масакне і як боротись із подразненою шкірою від носіння масок / Фото Unsplash
Захисна маска є постійним джерелом роздратування шкіри. Вимушене носіння маски провокує непереривне тертя, тому дерматологи вважають даний вид акне механічним.Синтетична тканина, під якою накопичується волога внаслідок дихання є чудовим середовищем для розмноження бактерій. Бактерії провокують роздратування і порушення захисного бар'єра.
Як з цим боротися?