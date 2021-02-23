Як відновити шкіру після коронавірусу та що таке масакне

Під час першого спалаху захворюваності на COVID-19 в Європі, іспанські лікарі провели дослідження, в якому з’ясовували вплив хвороби на стан шкіри.

Так, дерматологи лікарні Hospital Plato у Барселоні та лікарні при Університеті Хуана Карлоса у Мостолесі після роботи із 300 пацієнтами виявили кілька різновидів пошкоджень шкіри внаслідок дії вірусу SARS-Cov-2.

До теми Що відбувається зі шкірою лікарів, які працюють на передовій COVID-19

Найпоширеніші прояви коронавірусу на шкірі

Зміни на шкірі нагадують обмороження (найчастіше зустрічались у молодих людей)

Висипи, що нагадують вітрянку

Симптоми, що нагадують кропив’янку, коли висипи викликали свербіж та лущення

Серйозне пошкодження шкіри (найчастіше зустрічалося у пацієнтів із найважчим перебігом хвороби)

Якщо ж ви перехворіли, а на шкірі залишилось лущення та незначне почервоніння, найкраще звернутися до професійного догляду, який передбачає ефективну, але обережну ексфоліацію

Проте найбільш розповсюдженою проблемою, яка виникає після коронавірусної хвороби є стрес. Шкіра страждає через нього так само як і весь організм.

Тому найкраще, що ви можете зробити, це переглянути домашній догляд та звернутись за консультацією до дерматолога.



Що таке масакне і як боротись із подразненою шкірою від носіння масок / Фото Unsplash

Масакне: чому від носіння маски з'являються прищі

Захисна маска є постійним джерелом роздратування шкіри. Вимушене носіння маски провокує непереривне тертя, тому дерматологи вважають даний вид акне механічним.

Синтетична тканина, під якою накопичується волога внаслідок дихання є чудовим середовищем для розмноження бактерій. Бактерії провокують роздратування і порушення захисного бар'єра.

Як з цим боротися?