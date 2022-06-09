Як відновити втрачені під час війни медичні документи: інструкція від МОЗ

Через російську воєнну агресію українці змушені шукати безпечне місце проживання. Під час екстреного переїзду не завжди є можливість зібрати необхідні медичні документи.

Міністерство охорони здоров'я публікує інформацію про шляхи відновлення втрачених документів.

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Як відновити медичну документацію

Озвучили варіант, як діяти, якщо ви загубили документи про результати обстеження, лікування, проведення стаціонарних та оперативних втручань, а також реабілітаційних рекомендацій.

У такому випадку слід звернутись до сімейного лікаря або будь-якого іншого спеціаліста первинної ланки за місцем перебування. Своєю чергою, лікар схвалить рішення про відновлення документів через ЕСОЗ або ж проведе додаткові обстеження для відновлення подальшого лікування.

Документи про інвалідність

Щоб відновити документи, які належать особі з інвалідністю, треба звернутись до органу соціального захисту. Він володіє доступом до Централізованого банку даних та може надати людині витяг.

Інші медичні документи

У МОЗ розповіли про способи, як відновити інші медичні документи та поновити довідку МСЕК. У такому разі людина має звернутись до медико-соціальної експертної комісії за місцем перебування. Медики МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров'я підкажуть шляхи вирішення проблемних питань.

Якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах

У МОЗ також поділились порадами на випадок, якщо у медзакладі вимагають гроші за безоплатні послуги. Найперше радять звернутись зі скаргою до головного лікаря щодо неправомірних дій медика.

Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, треба писати скаргу до Департаменту охорони здоров'я у місті чи регіоні або до власника медзакладу – відповідного органу місцевої влади.

Якщо проблему ніяк не вдається вирішити на місцевому рівні, тоді треба подавати скаргу в НСЗУ через контакт-центр 16-77 або листом на електронну адресу info@nszu.gov.ua. У скарзі слід зазначити ПІП, дату народження, дату відмови у медичній послузі, повну назву лікарні, дані про працівника, який порушує ваші права, детальний опис ситуації та свої контакти.

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