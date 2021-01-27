Як відновитись після коронавірусу: практичні поради лікаря

Гострий період коронавірусу триває три місяці. Це час, коли потрібно не навантажувати організм та оберігати його від можливих ризиків.

Джерело: 24 канал

Про постковідний синдром та реабілітацію після коронавірусу Здоров'я 24 поговорило з Іриною Левадою – лікаркою-терапевтом, кардіологом та керівницею інфекційного стаціонару з лікування хворих на COVID-19 медичної мережі "Добробут".

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Постковідний синдром – що це? Стан після перенесеного COVID-19, коли можуть зберігатись певні симптоми. Триває цей синдром від тижня до кількох місяців. Відновлення та реабілітація після коронавірусу – це зовсім не просто.

Які симптоми можуть зберігатись після перенесеного коронавірусу

При легкій формі постковідний синдром може не проявлятись ніяк або симптоми будуть дуже легкими. Як правило, людина за кілька тижнів повертається до звичайного життя.

При середній та важкій формах перебігу коронавірусу симптоми будуть більш виражені та інтенсивні, окрім легень можуть додаватись порушення супутніх органів та систем організму.

Ірина Левада “Тривалість цього синдрому залежить від багатьох факторів: загального стану здоров’я, наявності хронічних захворювань і важкості перебігу коронавірусної хвороби. У важких випадках, особливо якщо пацієнт перебував в реанімації, реабілітація може зайняти від трьох місяців і більше. Часто такі пацієнти після виписки потребують постійного догляду і не можуть самостійно виконувати прості щоденні дії”.

Загальні симптоми постковідного синдрому:

загальна слабкість;

головний біль;

порушення сну та циркадних ритмів (сон вдень, активність уночі);

парестезії (поколювання, лоскотання шкіри без фізичного подразнення);

коливання артеріального тиску (підвищення/зниження);

субфебрильна температура тіла (до 37,5 градусів);

депресивні настрої;

порушення пам’яті та концентрації уваги;

порушення слуху та зору;

порушення менструального циклу;

проблеми з травленням;

болі в області серця, порушення серцевого ритму.

Симптоми постковідного синдрому при середній та важкій формі коронавірусу:

задишка;

залежність від кисню;

кашель;

різке зниження толерантності до фізичного навантаження.

Як швидше відновитись після ковіду

Конкретного списку універсальних порад для швидкого відновлення після коронавірусу не існує. Це захворювання у кожної людини проявляється по-різному і для кожного пацієнта рекомендації свої, їх визначає лікар.

Головне завдання – підтримати організм та створити для нього такі умови, при яких він зможе відновитись швидше. Для цього обов’язково потрібно дотримуватись здорового способу життя, піклуватись про хороший сон, харчування, підтримувати себе морально і дуже бережно ставитись до себе.

Ірина Левада “Ковід – тривале захворювання, яке не минає за тиждень. За протоколом людина хворіє щонайменше 13 днів. А наслідки цієї вірусної інфекції можуть бути дуже різними й проявлятись через місяць, а то і два після захворювання”.

Гострий період коронавірусу триває три місяці. Це час, коли потрібно не навантажувати організм та оберігати його від можливих ризиків. Навіть при легкому перебігу у ці три місяці пацієнту категорично протипоказані важкі фізичні навантаження, перельоти та тривале перебування у місцях скупчення людей. Навіть якщо людина почувається добре і конкретних скарг немає – витримати цей період відпочинку дуже важливо.

Повертати фізичну активність слід поступово і з найменшого – ходьби. Кількість навантаження слід визначати за рівнем енергії. Наприклад, щоденні прогулянки на свіжому повітрі. Згодом можна додавати йогу чи плавання.

Після середнього та важкого перебігу коронавірусу лікарі чітко регламентують: що робити, чого не робити і як часто. Наприклад, хтось продовжує лікування таблетками, контролює аналізи, проводить обстеження інших органів та систем, займається з реабілітологом. Ці рекомендації також залежать від симптомів та історії хвороби, хронічних захворювань та загального стану здоров’я.

Відновлення легенів після середньої та важкої пневмонії

Середній та важкий перебіг коронавірусу означає, що пацієнти перенесли пневмонію з різним ступенем пошкодження легень. Відтак відновлення буде довшим і складнішим, ніж при легкому перебігу.

У таких пацієнтів тривалий час можуть зберігатись залишкові симптоми: кашель, задишка, сильна слабкість, зниження толерантності до фізичних навантажень (важко ходити пішки без задишки).

Немає ліків, які можуть швидко подолати ці симптоми. Покращити самопочуття та збільшити кількість енергії може тільки час та помірні фізичні навантаження. Це два основні засоби профілактики. Аби в організму була енергія та сили відновлюватись – потрібно рухатись.

Відновити дихання та покращити функцію легенів можуть спеціальні тренажери – tri-ball або "флоу тренажер". Це пристрій із трьома кульками, які підіймаються за допомогою вдоху та видиху. Він застосовується як один з елементів лікування та допомагає "роздихати" легені під час реабілітації. Регламентувати частоту та тривалість занять на тренажері має лікар.

Ірина Левада “Задишка при ходьбі та постійна слабкість – не привід просто лежати на дивані. Усі пацієнти мають працювати над зменшенням задишки та збільшенням толерантності до фізичного навантаження. Тобто рухатись щодня та поступово збільшувати навантаження, контролюючи сатурацію”.

Збільшувати навантаження слід спираючись на загальне самопочуття, посилення/послаблення задишки та рівень енергії. Наприклад, вчора пацієнт зміг пройти 200 кроків без задишки. Сьогодні варто спробувати пройти 220 кроків і спостерігати за диханням та рівнем кисню. І так щодня.

Види фізичної активності, які протипоказані після коронавірусу: інтенсивні тренування, дайвінг, важка атлетика, екстремальні види спорту тощо.

Дотримуйтесь "режиму збереження": адекватно оцінюйте стан та відчувайте, коли можна збільшувати навантаження. Не потрібно робити подвигів і гуляти до запаморочення чи до повного виснаження. Людині має бути комфортно, головна запорука успіху – регулярність. Я раджу вести щоденник цієї фізичної активності, аби відстежувати прогрес та наочно бачити результат роботи. Це додаткова мотивація.

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Для відновлення дихання, окрім тренажера, також підійдуть дихальні вправи. Така гімнастика потрібна абсолютно усім пацієнтам, які перенесли пневмонію. Вправи для кожного з пацієнтів призначає лікар: все залежить від рівня пошкодження легенів та його дихальної активності.

Коли пацієнту стає краще, можна додавати інші неактивні види фізичної активності, наприклад, цигун чи розтяжка. Пацієнтам, які перенесли легку форму пневмонії, рекомендують йогу та плавання.

Чи можуть легені повністю відновитись після пневмонії? У певних випадках легені можуть відновитись повністю, а у деяких пацієнтів, на жаль, ні. Це все залежить від низки факторів: наявність хронічних захворювань, маса тіла (ожиріння ускладнює перебіг хвороби та подовжує термін реабілітації), вік пацієнта, важкість перебігу інфекції та наскільки наполегливо людина займається реабілітацією.

Коли варто звернутись до лікаря у період реабілітації? Коронавірус – складне захворювання, яке може впливати не лише на легені, але і на нервову та серцево-судинну систему. Тому після негативного ПЛР-тесту потрібно бути особливо уважними до свого здоров’я і помічати навіть найменші симптоми, яких не було раніше. Це, зокрема:

болі в області серця

порушення серцевого ритму та артеріального тиску

тривале безсоння, апатія

порушення настрою

будь-які симптоми гострої респіраторної інфекції

порушення зору

сильне погіршення пам’яті, галюцинації

Не дарма усі наголошують на тому, що у кожного повинен бути свій сімейний лікар чи терапевт. Лікар зможе об’єктивно оцінити симптоми, заспокоїти пацієнта або направити на обстеження до відповідного спеціаліста. Звісно, якщо це буде потрібно. Це насправді дуже важливо, адже коронавірус – нове захворювання і поки важко передбачити його довгостроковий вплив на організм.

Погіршення когнітивних функцій: як повернутись до нормального стану

При погіршенні пам’яті, проблемах з концентрацією лікарі рекомендують розумові вправи. Це, зокрема, кросворди, головоломки, можна також вчити вірші на пам’ять, запам’ятовувати та переказувати нову інформацію тощо. Вони допоможуть розвивати та тренувати пам’ять.

Ірина Левада “Якщо пацієнт розуміє, що йому важко дається будь-яка робота, складно зосередитись на простих речах, пам’ять сильно погіршилась. У старших пацієнтів можуть бути провали у пам’яті, виникнення галюцинацій – обов’язково треба звернутись спершу до сімейного лікаря, а потім (якщо є потреба) до невролога. Досить часто виникає потреба у консультації психолога та психіатра”.

Які аналізи чи обстеження слід проходити після COVID19?

При легкому перебігу призначають загальний аналіз крові та С-реактивний білок на початку та після хвороби. Це для людей, у яких немає хронічних захворювань і не потрібно контролювати щось ще. Результати покажуть активність запального процесу і зазвичай їх достатньо, якщо пацієнта нічого не турбує.

При середньому та важкому перебігу список аналізів буде залежати не лише від ковіду, але та інших супутніх захворювань та симптомів. Знову-таки: загальний аналіз крові та с-реактивний білок, якщо виражена температурна реакція – прокальцитонін, ступінь активності імунного запалення визначають за феритином та інтерлейкіном-6 (ІЛ-6), ступінь ураження легень – лактатдегідрогеназа.

Якщо у пацієнта є хронічні захворювання, слід контролювати функцію нирок та печінки, глюкозу крові, стан серцево-судинної системи тощо. Перелік потрібних аналізів та обстежень, а також режим контролю визначає лікар.

Наскільки виправдане приймання вітамінів після коронавірусу

Серед лікарів досі триває обговорення щодо приймання вітаміну Д. Певні дослідження показали, що його нормальний рівень може полегшувати перебіг коронавірусу та пришвидшити одужання. Це твердження ще потребує дослідження, тож не варто приймати вітамін D усім та безконтрольно. Як і будь-який вітамін він призначається після аналізу його рівня у крові (25-гидроксивітамін D). Залежно від результатів лікар визначає потребу у вітаміну і визначає правильне дозування кожному пацієнту індивідуально.

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Як підтримувати себе психологічно після коронавірусу

Депресією страждають близько 60% пацієнтів, які перенесли ковід. З них у 20% з’являються суїцидальні думки. Це справді серйозна проблема, на яку слід звертати увагу.

Депресія – симптоми апатія;

втрата задоволення від улюблених занять;

відсутність мотивації;

пригнічений емоційний стан;

проблеми зі сном;

відчуття самотності;

погіршення/посилення апетиту.

Психологічний стан дуже важливий при лікуванні та реабілітації після коронавірусної хвороби. З пацієнтами, які позитивно налаштовані – набагато легше працювати та відновлюються вони швидше. Апатія, втрата сил та мотивації, депресивні думки ускладнюють лікування та реабілітацію після вірусу, адже люди відмовляються щось робити та боротись.

Ірина Левада “Підтримувати себе і своє психічне здоров’я у тонусі (окрім здорового способу життя) допоможуть аутотренінги. Це, зокрема, заспокійливі практики, які допомагають впоратись зі стресом та тривогою: йога, дихання Пранаяма, медитації. Дуже важлива у такі періоди підтримка та розуміння родичів та близьких”.

Звернутись до лікаря варто, якщо депресивні симптоми зберігаються понад два тижні.