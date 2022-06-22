Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило алгоритм спрямування захисників на лікування за кордон.

Увага Що робити, якщо втратили зв'язок з рідною людиною через війну: алгоритм дій

На сьогодні діє Порядок направлення осіб зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на лікування за кордон, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 411 від 5 квітня цього року,

– йдеться у повідомленні.

Якщо захисник перебуває у цивільному медзакладі

Направити клопотання до військової медустанови з наступними документами:

згоду захисника України або його законного представника;

надання згоди на обробку персональних даних;

виписка з медкарти за формою, затвердженою МОЗ.

Якщо захисник перебуває у військовому медзакладі

Медустанова ініціює клопотання щодо направлення захисника на лікування за кордон;

клопотання має отримати схвалення консиліуму лікарів військово-медичної установи та дати висновок;

у разі позитивного укладання починаються процедурні угоди між МОЗ, МЗС, Держприкордонслужбою та Командуванням медичних сил;

транспортування захисника.

Алгоритм направлення на лікування захисника за кордон / Фото Мінветеранів

Які країни прийматимуть українських військових на лікування

Ще у травні Володимир Зеленський повідомив, що Австрія погодилася взяти на лікування військових, які отримали важкі поранення у зоні бойових дій.

До слова, не всі країни сумлінно виконують дані ними обіцянки щодо допомоги Україні, зокрема щодо лікування українських захисників. Мова про Ізраїль – країна пообіцяла приймати поранених бійців та надавати їм потрібну допомогу, зокрема протезувати бійців, які втратили кінцівки у війні. Адже саме у цьому напрямку країна має значні успіхи. Втім, наші дипломати звинуватили країну у затягуванні допомоги в цій гуманітарній сфері.

Психологічна підтримка бійців

Раніше міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла, що найпершим пунктом у допомозі ветеранам бойових дій є психологічна реабілітація. Український уряд уже обрав у цьому напрямку новий підхід та вже схвалив відповідну постанову.

Наразі психологічна допомога для ветеранів передбачена у двох варіантах:

у військовому госпіталі у випадку поранення. За це відповідатимуть заклади психологічної реабілітації, які підписали контракт з Міністерством у справах ветеранів.

через сімейного лікаря, який дасть скерування до психолога.

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