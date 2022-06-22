Як відправити захисника на лікування за кордон: алгоритм дій

Наразі Україна отримує безпрецедентну світову підтримку у протидії агресії Росії. Відтак, наші захисники, які постраждали під час бойових дій мають можливість отримати лікування за кордоном.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило алгоритм спрямування захисників на лікування за кордон.

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На сьогодні діє Порядок направлення осіб зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на лікування за кордон, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 411 від 5 квітня цього року,

– йдеться у повідомленні.

Якщо захисник перебуває у цивільному медзакладі

Направити клопотання до військової медустанови з наступними документами:

згоду захисника України або його законного представника;

надання згоди на обробку персональних даних;

виписка з медкарти за формою, затвердженою МОЗ.

Якщо захисник перебуває у військовому медзакладі

Медустанова ініціює клопотання щодо направлення захисника на лікування за кордон;

клопотання має отримати схвалення консиліуму лікарів військово-медичної установи та дати висновок;

у разі позитивного укладання починаються процедурні угоди між МОЗ, МЗС, Держприкордонслужбою та Командуванням медичних сил;

транспортування захисника.

Алгоритм направлення на лікування захисника за кордон / Фото Мінветеранів

Які країни прийматимуть українських військових на лікування

Ще у травні Володимир Зеленський повідомив, що Австрія погодилася взяти на лікування військових, які отримали важкі поранення у зоні бойових дій.

До слова, не всі країни сумлінно виконують дані ними обіцянки щодо допомоги Україні, зокрема щодо лікування українських захисників. Мова про Ізраїль – країна пообіцяла приймати поранених бійців та надавати їм потрібну допомогу, зокрема протезувати бійців, які втратили кінцівки у війні. Адже саме у цьому напрямку країна має значні успіхи. Втім, наші дипломати звинуватили країну у затягуванні допомоги в цій гуманітарній сфері.

Психологічна підтримка бійців

Раніше міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла, що найпершим пунктом у допомозі ветеранам бойових дій є психологічна реабілітація. Український уряд уже обрав у цьому напрямку новий підхід та вже схвалив відповідну постанову.

Наразі психологічна допомога для ветеранів передбачена у двох варіантах:

у військовому госпіталі у випадку поранення. За це відповідатимуть заклади психологічної реабілітації, які підписали контракт з Міністерством у справах ветеранів.

через сімейного лікаря, який дасть скерування до психолога.

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