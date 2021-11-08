Експерти наголошують, що звертаючись до лікаря з підозрою на певну хворобу, необхідно вказати будь-які нюанси. Тому варто уважно дослухатися до свого тіла.

До теми Коронавірус у людей з інфарктом: наскільки небезпечний перебіг

Схожі симптоми туберкульозу і COVID-19:

  • підвищена температура тіла;
  • тривалий кашель;
  • слабкість.

Виключити наявність туберкульозу може лише лікар

Щоб виключити туберкульоз, потрібно не затягувати зі зверненням за медичною допомогою. Лікарі проведуть додаткові скринінги та обстеження.

Туберкульоз – виліковне захворювання. Головне – регулярно приймати призначені лікарем препарати,
– зазначили у відомстві.


Порівняння симптомів туберкульозу та коронавірусу / Інфографіка Центр громадського здоров'я

Але в основну групу ризику потрапляють люди, які:

  • живуть у країні чи районі із високим рівнем туберкульозу, або приїжджають із таких місцевостей;
  • мали тривалий тісний контакт із людиною з туберкульозом;
  • мають ВІЛ;
  • живуть в умовах перенаселення;
  • мають захворювання, яке послаблює імунну систему, наприклад, цукровий діабет;
  • мали процедури, що послаблюють імунну систему, такі як хімієтерапія;
  • люди молодого або похилого віку, імунна система яких, як правило, слабша, ніж у дорослих;
  • через спосіб життя (наприклад, через вживання наркотичних речовин, зловживання алкоголем або безпритульність) мають погане самопочуття або незбалансований раціон.