Експерти наголошують, що звертаючись до лікаря з підозрою на певну хворобу, необхідно вказати будь-які нюанси. Тому варто уважно дослухатися до свого тіла.
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Схожі симптоми туберкульозу і COVID-19:
- підвищена температура тіла;
- тривалий кашель;
- слабкість.
Виключити наявність туберкульозу може лише лікар
Щоб виключити туберкульоз, потрібно не затягувати зі зверненням за медичною допомогою. Лікарі проведуть додаткові скринінги та обстеження.
Туберкульоз – виліковне захворювання. Головне – регулярно приймати призначені лікарем препарати,
– зазначили у відомстві.
Порівняння симптомів туберкульозу та коронавірусу / Інфографіка Центр громадського здоров'я
Але в основну групу ризику потрапляють люди, які:
- живуть у країні чи районі із високим рівнем туберкульозу, або приїжджають із таких місцевостей;
- мали тривалий тісний контакт із людиною з туберкульозом;
- мають ВІЛ;
- живуть в умовах перенаселення;
- мають захворювання, яке послаблює імунну систему, наприклад, цукровий діабет;
- мали процедури, що послаблюють імунну систему, такі як хімієтерапія;
- люди молодого або похилого віку, імунна система яких, як правило, слабша, ніж у дорослих;
- через спосіб життя (наприклад, через вживання наркотичних речовин, зловживання алкоголем або безпритульність) мають погане самопочуття або незбалансований раціон.